Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ

Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам в зоне СВО
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Компания Maxar Technologies делала снимки со спутника
Компания Maxar Technologies делала снимки со спутника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, сообщили журналисты. Эта компания считается одним из главных поставщиков снимков, которые используются для мониторинга хода боевых действий в зоне СВО. 

«Эта компания предоставляла украинской армии и госструктурам целый пакет спутниковых снимков и считается полноценной разведслужбой США с гражданским прикрытием», — цитирует RT сообщение «Военной хроники». Данные от Maxar использовала не только Украина, но и ее западные союзники. Мера, как утверждает издание, может быть связана с решением Штатов приостановить обмен разведывательными данными с Украиной, начиная с 5 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине. Речь идет о прекращении поставок боеприпасов, транспорта и другого военного оборудования. Также запрет затронет бюджетную помощь, которая поставлялась через целевой фонд Всемирного банка и Агентство США по международному развитию (USAID).

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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, сообщили журналисты. Эта компания считается одним из главных поставщиков снимков, которые используются для мониторинга хода боевых действий в зоне СВО.  «Эта компания предоставляла украинской армии и госструктурам целый пакет спутниковых снимков и считается полноценной разведслужбой США с гражданским прикрытием», — цитирует RT сообщение «Военной хроники». Данные от Maxar использовала не только Украина, но и ее западные союзники. Мера, как утверждает издание, может быть связана с решением Штатов приостановить обмен разведывательными данными с Украиной, начиная с 5 марта. Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине. Речь идет о прекращении поставок боеприпасов, транспорта и другого военного оборудования. Также запрет затронет бюджетную помощь, которая поставлялась через целевой фонд Всемирного банка и Агентство США по международному развитию (USAID).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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