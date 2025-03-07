Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, сообщили журналисты. Эта компания считается одним из главных поставщиков снимков, которые используются для мониторинга хода боевых действий в зоне СВО.
«Эта компания предоставляла украинской армии и госструктурам целый пакет спутниковых снимков и считается полноценной разведслужбой США с гражданским прикрытием», — цитирует RT сообщение «Военной хроники». Данные от Maxar использовала не только Украина, но и ее западные союзники. Мера, как утверждает издание, может быть связана с решением Штатов приостановить обмен разведывательными данными с Украиной, начиная с 5 марта.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине. Речь идет о прекращении поставок боеприпасов, транспорта и другого военного оборудования. Также запрет затронет бюджетную помощь, которая поставлялась через целевой фонд Всемирного банка и Агентство США по международному развитию (USAID).
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