ВСУ заявили, что впервые применили французские истребители Mirage

ВСУ впервые использовали французские истребители Mirage-2000 для отражения атак российских военных. Об этом сообщили представители воздушных сил Украины.
«Привлекалась и истребительная авиация, в частности, самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении атаки», — говорится в заявлении ведомства. Информация приводиться в официальном telegram-канале.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о прибытии первых французских истребителей Mirage на территорию Украины. По мнению «Ростеха», истребители Mirage-2000 почти не отличаются от американских F-16. Однако они сильно проигрывают российским боевым самолетам.
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