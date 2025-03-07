ВСУ заявили, что впервые применили французские истребители Mirage

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ВСУ впервые использовали в зоне конфликта истребители Mirage-2000 для отражения атак
ВСУ впервые использовали в зоне конфликта истребители Mirage-2000 для отражения атак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ впервые использовали французские истребители Mirage-2000 для отражения атак российских военных. Об этом сообщили представители воздушных сил Украины.

«Привлекалась и истребительная авиация, в частности, самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении атаки», — говорится в заявлении ведомства. Информация приводиться в официальном telegram-канале.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о прибытии первых французских истребителей Mirage на территорию Украины. По мнению «Ростеха», истребители Mirage-2000 почти не отличаются от американских F-16. Однако они сильно проигрывают российским боевым самолетам.

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ВСУ впервые использовали французские истребители Mirage-2000 для отражения атак российских военных. Об этом сообщили представители воздушных сил Украины. «Привлекалась и истребительная авиация, в частности, самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении атаки», — говорится в заявлении ведомства. Информация приводиться в официальном telegram-канале. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о прибытии первых французских истребителей Mirage на территорию Украины. По мнению «Ростеха», истребители Mirage-2000 почти не отличаются от американских F-16. Однако они сильно проигрывают российским боевым самолетам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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