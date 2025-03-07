В Минобороны подтвердили удар по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли ночной удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате ударов поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — заявили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. Удары были нацелены на снижение боеспособности ВСУ.
Ранее сообщалось, что на территории Украины зафиксировали массированную ракетную атаку на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру. Взрывы слышали жители Ивано-Франковска, Харькова, Полтавы, Тернополя, а также Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.
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