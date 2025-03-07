На пост главного полицейского в Пермском крае появился новый претендент

Анонсированный переезд в Перми начальника УМВД по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева не состоится. Источники URA.RU говорят, что генерал, который готовился до конца февраля возглавить ГУ МВД России по Пермскому краю, не прошел одно из обязательных согласований. Но в списке претендентов появился экс-начальник УМВД по Брянской области Владислав Толкунов, сейчас замруководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
«Да, действительно, главным претендентом был Еговцев. Его очень хотели видеть местные полицейские, за время работы Еговцева в Перми его запомнили как профессионала. Но политические акторы в Перми не обрадовались возвращению генерала. И поставили блок. Поэтому сейчас звучит фамилия Толкунова», — говорят инсайдеры.
Владислав Толкунов родился 31 мая 1975 года. У него два высших образования, экономическое и юридическое. В милиции он служит с 1997 года. Работал в Мордовии, Пензе, Брянске. В 20203 году был назначен замначальника управления УБЭиПК в МВД России. Другой собеседник считает, что назначение Толкунова маловероятно: «Для него это выглядит как понижение». URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России, на момент публикации ответ не был получен.
Пост начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю вакантен с январяя 2025 года. Занимавший его генерал Александр Щеглов ушел на пенсию. И.о. руководителя является Аяс Кандан. Ранее URA.RU рассказывало, что основным претендентом являлся Еговцев.
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