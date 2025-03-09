Пермский «НОВОГОР» судится с УК миллиардера из-за долгов за воду

Предприятие «НОВОГОР-Прикамье» обратилось в суд с иском к управляющей компании, которая принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину. Речь идет об УК «СМУ № 2 Сатурн-Р», обслуживающей жилой комплекс «Арсенал». Истец требует взыскать с ответчика более 1,2 млн рублей долгов за холодную воду.
«ООО „НОВОГОР-Прикамье“ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО „СМУ № 2 Сатурн-Р“ о взыскании 1 212 890 рублей 22 копеек задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. А также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в отношении вендинговых аппаратов, расположенных по 15 адресам», — говорится в определении суда. Его копия имеется в распоряжении URA.RU.
В документе уточняется, что задолженность образовалась в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года. В деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен один из пермских предпринимателей. Заседание по иску назначено на 4 марта 2025 года. До этого времени сторонам предложено заключить мировое соглашение.
ООО «НОВОГОР-Прикамье» обеспечивает водой и канализацией жителей Пермского края. Входит в ГК «Российские коммунальные системы». Единственным учредителем ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» является пермский предприниматель Александр Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом в миллиарды рублей. Компания управляет десятками жилых домов, в том числе в ЖК «Данилиха» и ЖК «Арсенал».
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