Российский президент Владимир Путин не хотел начинать спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп.
«Путин не хотел начинать конфликт на Украине», — сообщил Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме. Он добавил, что Путин не желает продолжения конфликта.
Во время своего обращения 24 февраля 2022 года Путин заявил, что спецоперация на Украине является вынужденной и необходимой мерой. Для безопасности России были созданы такие риски, которые не оставили ей выбора.
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