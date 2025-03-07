07 марта 2025

Трамп: Путин не хотел начинать конфликт на Украине

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Трамп заявил, что Путин не желает продолжения конфликта на Украине
Трамп заявил, что Путин не желает продолжения конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский президент Владимир Путин не хотел начинать спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп.

«Путин не хотел начинать конфликт на Украине», — сообщил Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме. Он добавил, что Путин не желает продолжения конфликта.

Во время своего обращения 24 февраля 2022 года Путин заявил, что спецоперация на Украине является вынужденной и необходимой мерой. Для безопасности России были созданы такие риски, которые не оставили ей выбора.

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Российский президент Владимир Путин не хотел начинать спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп. «Путин не хотел начинать конфликт на Украине», — сообщил Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме. Он добавил, что Путин не желает продолжения конфликта. Во время своего обращения 24 февраля 2022 года Путин заявил, что спецоперация на Украине является вынужденной и необходимой мерой. Для безопасности России были созданы такие риски, которые не оставили ей выбора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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