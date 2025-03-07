Украина упустила шанс сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта, когда к этому призывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом сегодня множество государств стремятся вмешаться в дела Киева, что усугубляет ситуацию. Об этом в своем telegram-канале сообщил Народный депутат Украины Артем Дмитрук.
«Плохо нам было, когда Лукашенко приглашал за стол переговоров… Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс», — написал Дмитрук.
Как сообщало URA.RU, ранее Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в призывах к насилию против политиков. По его мнению, эти действия главы государства могут стать основанием для уголовного преследования.
Также Дмитрук заявлял о том, что Россию нельзя было провоцировать, и власти Украины были предупреждены еще до начала СВО. По словам политика, Киев, тем не менее, не отказался проводить с НАТО взаимные учения и размещать оборонительные ракетные комплексы на границе с РФ.
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