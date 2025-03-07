07 марта 2025

Нардеп Дмитрук пожалел об отказе Украины от предложения Лукашенко по переговорам

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Депутат заявил, что слишком много стран вмешиваются в дела Украины Фото:

Украина упустила шанс сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта, когда к этому призывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом сегодня множество государств стремятся вмешаться в дела Киева, что усугубляет ситуацию. Об этом в своем telegram-канале сообщил Народный депутат Украины Артем Дмитрук.

«Плохо нам было, когда Лукашенко приглашал за стол переговоров… Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс», — написал Дмитрук.

Как сообщало URA.RU, ранее Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в призывах к насилию против политиков. По его мнению, эти действия главы государства могут стать основанием для уголовного преследования.

Также Дмитрук заявлял о том, что Россию нельзя было провоцировать, и власти Украины были предупреждены еще до начала СВО. По словам политика, Киев, тем не менее, не отказался проводить с НАТО взаимные учения и размещать оборонительные ракетные комплексы на границе с РФ.

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Украина упустила шанс сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта, когда к этому призывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом сегодня множество государств стремятся вмешаться в дела Киева, что усугубляет ситуацию. Об этом в своем telegram-канале сообщил Народный депутат Украины Артем Дмитрук. «Плохо нам было, когда Лукашенко приглашал за стол переговоров… Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс», — написал Дмитрук. Как сообщало URA.RU, ранее Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в призывах к насилию против политиков. По его мнению, эти действия главы государства могут стать основанием для уголовного преследования. Также Дмитрук заявлял о том, что Россию нельзя было провоцировать, и власти Украины были предупреждены еще до начала СВО. По словам политика, Киев, тем не менее, не отказался проводить с НАТО взаимные учения и размещать оборонительные ракетные комплексы на границе с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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