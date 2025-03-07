В аэропортах Волгограда и Саратова ввели план «Ковер»

Международные аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет, сообщается в telegram-канале Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21:54 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22:30 МСК введены также в аэропорту Саратов», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале.
Ранее временные ограничения действовали в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы
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