07 марта 2025

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели план «Ковер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще один аэропорт закрыт для вылетов и прилетов
Еще один аэропорт закрыт для вылетов и прилетов Фото:

Международные аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет, сообщается в telegram-канале Росавиации. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21:54 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22:30 МСК введены также в аэропорту Саратов», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале.

Ранее временные ограничения действовали в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международные аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет, сообщается в telegram-канале Росавиации.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21:54 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22:30 МСК введены также в аэропорту Саратов», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале. Ранее временные ограничения действовали в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...