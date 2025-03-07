Reuters: США хотят быстро снять санкции с России

Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора. Если Москва будет придерживаться мирной стратегии, то санкции будут сняты быстро, сообщают два источника, знакомые с ситуацией.
«Белый дом попросил Министерство финансов изучить варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта. Эта работа позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения», — пишет Reuters.
Инициатива администрации президента США Дональда Трампа по смягчению санкций против России связана с его стремлением улучшить дипломатические и экономические отношения между двумя странами и положить конец конфликту на Украине. Рассмотрение возможности отмены санкций ведется в контексте предстоящих переговоров между лидерами двух стран, что вызвало обеспокоенность среди европейских дипломатов.
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