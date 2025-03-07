07 марта 2025

Reuters: США хотят быстро снять санкции с России

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Правительство США готовится к снятию санкций против РФ
Правительство США готовится к снятию санкций против РФ Фото:

Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора.  Если Москва будет придерживаться мирной стратегии, то санкции будут сняты быстро, сообщают два источника, знакомые с ситуацией.

«Белый дом попросил Министерство финансов изучить варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта. Эта работа позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения», — пишет Reuters.

Инициатива администрации президента США Дональда Трампа по смягчению санкций против России связана с его стремлением улучшить дипломатические и экономические отношения между двумя странами и положить конец конфликту на Украине. Рассмотрение возможности отмены санкций ведется в контексте предстоящих переговоров между лидерами двух стран, что вызвало обеспокоенность среди европейских дипломатов.

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Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора.  Если Москва будет придерживаться мирной стратегии, то санкции будут сняты быстро, сообщают два источника, знакомые с ситуацией. «Белый дом попросил Министерство финансов изучить варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта. Эта работа позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения», — пишет Reuters. Инициатива администрации президента США Дональда Трампа по смягчению санкций против России связана с его стремлением улучшить дипломатические и экономические отношения между двумя странами и положить конец конфликту на Украине. Рассмотрение возможности отмены санкций ведется в контексте предстоящих переговоров между лидерами двух стран, что вызвало обеспокоенность среди европейских дипломатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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