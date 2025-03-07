07 марта 2025

В США раскрыли, когда ВСУ сбежит из Курской области

NYP: ВСУ могут вывести из Курской области в течение двух недель
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ могут покинуть Курскую область
ВСУ могут покинуть Курскую область Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут уйти из Курской области в течение двух недель. Сообщает американское издание The New York Post(NYP).

«Несколькими днями ранее военнослужащие, которые воюют на Курске, сообщили , что Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы», — говорится в материале NYP. 

Возможное отступление ВСУ из Курской области связано с ранее зафиксированными трудностями в логистике и ротации войск, вызванными контролем российских войск над ключевой дорогой Юнаковка-Суджа. Это усложнение ситуации привело к нехватке боеприпасов и питания у украинских военных, а также к значительным потерям при попытках ротации.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут уйти из Курской области в течение двух недель. Сообщает американское издание The New York Post(NYP). «Несколькими днями ранее военнослужащие, которые воюют на Курске, сообщили , что Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы», — говорится в материале NYP.  Возможное отступление ВСУ из Курской области связано с ранее зафиксированными трудностями в логистике и ротации войск, вызванными контролем российских войск над ключевой дорогой Юнаковка-Суджа. Это усложнение ситуации привело к нехватке боеприпасов и питания у украинских военных, а также к значительным потерям при попытках ротации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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