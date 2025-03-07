Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут уйти из Курской области в течение двух недель. Сообщает американское издание The New York Post(NYP).
«Несколькими днями ранее военнослужащие, которые воюют на Курске, сообщили , что Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы», — говорится в материале NYP.
Возможное отступление ВСУ из Курской области связано с ранее зафиксированными трудностями в логистике и ротации войск, вызванными контролем российских войск над ключевой дорогой Юнаковка-Суджа. Это усложнение ситуации привело к нехватке боеприпасов и питания у украинских военных, а также к значительным потерям при попытках ротации.
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