07 марта 2025

Вильфанд предупредил о возвращении холодов в марте

Вильфанд: март ожидается теплый, но по ночам будет понижение температуры
© Служба новостей «URA.RU»
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В марте ожидается потепление в европейской части России
В марте ожидается потепление в европейской части России Фото:

В марте в европейской части России ожидается возвращение пониженных температур по ночам, несмотря на то, что в этом месяце ожидается потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

«Март — это все-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели», — заявил Вильфанд для РИА Новости.

Он добавил, что в последующем также может быть зафиксировано понижение температуры. Однако, несмотря на предстоящие холода, в целом климатический прогноз на март предвещает более теплую погоду для европейской части России.

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В марте в европейской части России ожидается возвращение пониженных температур по ночам, несмотря на то, что в этом месяце ожидается потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  «Март — это все-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели», — заявил Вильфанд для РИА Новости. Он добавил, что в последующем также может быть зафиксировано понижение температуры. Однако, несмотря на предстоящие холода, в целом климатический прогноз на март предвещает более теплую погоду для европейской части России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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