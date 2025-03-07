Тюменцев ожидает холодное утро

К вечеру в Тюмени потеплеет до -9 градусов
В Тюмени 8 марта температура воздуха утром составила -20 градусов, однако к вечеру она поднимется до -9. Весь день ожидается погода с переменной облачностью и небольшой снег, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 8 марта температура наружного воздуха составит от -9 до -20 градусов. Переменная облачность, небольшой снег», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 0-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 83%.
Актировки в Тюмени
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
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