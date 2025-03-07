07 марта 2025

Тюменцев ожидает холодное утро

© Служба новостей «URA.RU»
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К вечеру в Тюмени потеплеет до -9 градусов
К вечеру в Тюмени потеплеет до -9 градусов Фото:

В Тюмени 8 марта температура воздуха утром составила -20 градусов, однако к вечеру она поднимется до -9. Весь день ожидается погода с переменной облачностью и небольшой снег, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 8 марта температура наружного воздуха составит от -9 до -20 градусов. Переменная облачность, небольшой снег», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 0-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 83%.

Актировки в Тюмени

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

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В Тюмени 8 марта температура воздуха утром составила -20 градусов, однако к вечеру она поднимется до -9. Весь день ожидается погода с переменной облачностью и небольшой снег, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 8 марта температура наружного воздуха составит от -9 до -20 градусов. Переменная облачность, небольшой снег», — написано на сайте. Порывы ветра составят 0-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 83%. Актировки в Тюмени Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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