Финансист назвал причину медленного роста доходов бедных россиян

В России наблюдается медленный рост доходов наемных работников, что связано с отсутствием эффективных профсоюзов. Об этом сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев, сославшись на данные Росстата, согласно которым в 2024 году доходы обеспеченных слоев населения увеличивались быстрее, чем у менее состоятельных.
«Богатые люди, если вообще работают, пребывают на вершине социальной лестницы. Они занимают должности топ-менеджеров на предприятиях, регулярно увеличивают себе зарплату. <...> При этом зарплата наемных тружеников обычно повышается благодаря стечению обстоятельств. <...> Все это происходит из-за отсутствия в стране эффективных профсоюзов»,- заявил Беляев. Его слова передает «Ридус».
Он добавил, что профсоюзы должны эффективно отстаивать интересы наемных работников и добиваться регулярной индексации зарплат. Кроме того, по словам Михаила Беляева, состоятельные граждане обладают множеством источников заработка: высокие зарплаты, премии, бонусы, доли в прибылях компаний, а также доходы от банковских вкладов, ценных бумаг и недвижимости.
Ранее экономист, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что к 2030 году средние зарплаты россиян вырастут до 150 тысяч рублей. Увеличение доходов будет поддерживаться следующими факторами: дефицит высококвалифицированных специалистов в промышленности и IT-секторе, последствия инфляции, ускорение повышения минимального размера заработной платы (до 35 тысяч рублей) и улучшение систем оплаты труда.
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