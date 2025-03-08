Ждать ли магнитную бурю 9 марта: прогноз от ученых для метеозависимых

Магнитные бури регулярно не дают покоя метеозависимым людям. Чтобы геомагнитная активность не застала врасплох, URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 9 марта.
Солнечные вспышки 9 марта 2025 года
В начале марта ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ фиксируют спокойное состояние поверхности звезды. Последняя крупная вспышка класса М произошла 7 числа. Текущий индекс вспышечной активности эксперты относят к «желтому» уровню и оценивают в 4.4 балла из 10.
Прогноз магнитных бурь на 9 марта 2025 года
Уже ночью 9 марта метеозависимые люди почувствуют колебания геомагнитной активности. В полночь уровень возбужденности магнитосферы Земли поднимется до четырех баллов по Кр-индексу. Примерно в 6 утра по Москве произойдет еще один всплеск геомагнитной активности. По прогнозам ученых, вероятность спокойной магнитосферы — всего 19%. Шанс геомагнитных возмущений оценивается в 25%, а возможность магнитной бури — в 56%.
Прогноз магнитных бурь на март
В ближайшие дни магнитосфера Земли останется нестабильной. В период с 9 по 12 марта ожидаются всплески геомагнитной активности, а 10 марта — сильная магнитная буря. В конце месяца также стоит подготовиться к изменениям в магнитосфере: 27 марта ученые прогнозируют «красный» уровень геомагнитной активности. Магнитосфера Земли придет в норму лишь 29 марта.
Как защититься от магнитных бурь метеозависимым
Миллионы людей по всей планете регулярно страдают от магнитных бурь. По подсчетам врачей, примерно 20-30% населения Земли страдают от метеозависимости. Чаще всего на геомагнитную активность жалуются люди старше 50 лет, у которых есть хронических заболевания и проблемы с сердцем и давлением.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье, эксперты советуют отказаться от вредных привычек и стараться придерживаться здорового образа жизни. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — считает невролог Юлия Каракулова.
Чтобы магнитная буря не застала врасплох, врачи советуют метеозависимым людям соблюдать режим сна и ежедневно высыпаться, не перетруждаться и отдыхать, а также правильно и разнообразно питаться, пить много воды и регулярно заниматься спортом. Это поможет держать организм в тонусе.
Но если здоровый образ жизни не помогает, то стоит обратиться к терапевту. Возможно, метеозависимость лишь симптом скрытого хронического заболевания, и помочь могут только прописанные медикаменты.
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