NYT: Трамп преподнес Путину долгожданный подарок

Президент США Дональд Трамп сделал «подарок» российскому лидеру Владимиру Путину, начав отдаляться от европейских союзников. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Президент Трамп вручил Москве подарок, который ускользнул от нее во время холодной войны и после», — пишет издание. В статье уточняется, что речь идет о разъединении США и Европы, которое на протяжении многих десятилетий было главной стратегической задачей Советского Союза.
Издание отмечает, что Европа чувствует себя брошенной, оставшись одна с задачей военного перевооружения и потрясенная изменением американской идеологии. Однако, по данным NYT, пока не ясно, каковы будут последствия политики Трампа по укреплению отношений с Россией и ослаблению связей с европейскими союзниками.
Ранее стало известно, что переговоры между Соединенными Штатами и Украиной запланированы в Саудовской Аравии, так как США хотят минимизировать контакты Киева с европейскими странами. Британский аналитик Александр Меркурис утверждает, что США опасаются возможного давления со стороны Европы на американскую политику в отношении Украины, передает RT.
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