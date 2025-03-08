Это золотой стандарт: Дмитрий Губерниев назвал биатлонку в Златоусте лучшей. Видео

Комментатор Губерниев считает биатлонный комплекс в Златоусте лучшим в России
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Губерниев считает, что остальные лыжно-биатлонные стадионы не дотягивают до златоустовского
Губерниев считает, что остальные лыжно-биатлонные стадионы не дотягивают до златоустовского Фото:

Лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте Челябинской области является «золотым стандартом». Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время Кубка России по биатлону, передает корреспондент URA.RU.  

«Златоуст и этап Кубка по биатлону — это такой, знаете, золотой стандарт. Потому что так как болеют здесь, какая здесь организация, и остальные регионы уже только подтягиваются. Представляете, как сейчас непросто Тюмени, Хантам (Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманску, потому что нужно соответствовать вот этому супер-аншлагу», — заявил Губерниев. 

Комментатор добавил, что город живет биатлоном и назвал его кровеносной системой этого вида спорта. Оценил комплекс и полпред президента в УрФо Артем Жога.

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Лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте Челябинской области является «золотым стандартом». Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время Кубка России по биатлону, передает корреспондент URA.RU.   «Златоуст и этап Кубка по биатлону — это такой, знаете, золотой стандарт. Потому что так как болеют здесь, какая здесь организация, и остальные регионы уже только подтягиваются. Представляете, как сейчас непросто Тюмени, Хантам (Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманску, потому что нужно соответствовать вот этому супер-аншлагу», — заявил Губерниев.  Комментатор добавил, что город живет биатлоном и назвал его кровеносной системой этого вида спорта. Оценил комплекс и полпред президента в УрФо Артем Жога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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