Лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте Челябинской области является «золотым стандартом». Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время Кубка России по биатлону, передает корреспондент URA.RU.
«Златоуст и этап Кубка по биатлону — это такой, знаете, золотой стандарт. Потому что так как болеют здесь, какая здесь организация, и остальные регионы уже только подтягиваются. Представляете, как сейчас непросто Тюмени, Хантам (Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманску, потому что нужно соответствовать вот этому супер-аншлагу», — заявил Губерниев.
Комментатор добавил, что город живет биатлоном и назвал его кровеносной системой этого вида спорта. Оценил комплекс и полпред президента в УрФо Артем Жога.
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