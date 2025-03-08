«На 11 градусов выше нормы»: в центре «Фобос» предрекли аномальную жару в марте

«Фобос»: в начале марта температура поднялась на 11 градусов выше нормы
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Среднесуточная температура воздуха в марте соответствует периоду апреля
Среднесуточная температура воздуха в марте соответствует периоду апреля Фото:

В Москве среднесуточная температура воздуха 7 марта поднялась на 11 градусов выше нормы — воздух прогрелся до 8,2 градусов. Такое значение соответствует апрельской температуре. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Температура воздуха впервые в этом году преодолела 10-градусную отметку, и максимальные термометры на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, показали +10,1 градуса! Таким образом, среднесуточная температура воздуха 7 марта составила +8,2 градуса, что на 11 градусов выше климатической норме и соответствует 20 апреля», — заявили в центре погоды. 

По прогнозам, в течение следующих пяти дней среднесуточная температура в столице будет колебаться в диапазоне от +4 до +7 градусов, что на 6-9 градусов выше нормы и характерно для второй пятидневки первой декады апреля. Метеорологическая весна в Москве, начавшаяся 1 марта с переходом среднесуточной температуры воздуха за порог в 0 градусов, продолжится. Возможное похолодание во второй половине марта, когда погода должна будет стать более соответствующей календарному периоду с возможным понижением среднесуточной температуры ниже нуля, уже не способно существенно изменить накопленную за этот период положительную температурную аномалию.

При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте в европейской части страны, несмотря на потепление, ожидается возращение холодов. По его словам, 8 и 9 марта будут отрицательные температуры в ночное время. 

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В Москве среднесуточная температура воздуха 7 марта поднялась на 11 градусов выше нормы — воздух прогрелся до 8,2 градусов. Такое значение соответствует апрельской температуре. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». «Температура воздуха впервые в этом году преодолела 10-градусную отметку, и максимальные термометры на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, показали +10,1 градуса! Таким образом, среднесуточная температура воздуха 7 марта составила +8,2 градуса, что на 11 градусов выше климатической норме и соответствует 20 апреля», — заявили в центре погоды.  По прогнозам, в течение следующих пяти дней среднесуточная температура в столице будет колебаться в диапазоне от +4 до +7 градусов, что на 6-9 градусов выше нормы и характерно для второй пятидневки первой декады апреля. Метеорологическая весна в Москве, начавшаяся 1 марта с переходом среднесуточной температуры воздуха за порог в 0 градусов, продолжится. Возможное похолодание во второй половине марта, когда погода должна будет стать более соответствующей календарному периоду с возможным понижением среднесуточной температуры ниже нуля, уже не способно существенно изменить накопленную за этот период положительную температурную аномалию. При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте в европейской части страны, несмотря на потепление, ожидается возращение холодов. По его словам, 8 и 9 марта будут отрицательные температуры в ночное время. 
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