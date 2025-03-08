Концертный директор Лавров — о сбежавших с Украины артистах: «Запахло жареным, вот и уехали»

Артисты, которым в свое время удалось под тем или иным предлогом выехать за пределы Украины, больше не вернутся в страну. Однако заработать в Европе или США им не удастся. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился концертный директор Сергей Лавров.
«Кто будет на Западе слушать песни на украинском языке? Его сами украинцы не слушают. Света Лобода ездит, поет на русском. Так что все те, кто сбежал с Украины, в лучшем случае смогут собрать какие-то залы с русскоязычной публикой или своими соотечественниками, которые еще не до конца определились. Но говорить о серьезных заработках на Западе — это смешно», — пояснил Лавров.
Концертный директор заявил, что вполне понимает мотивацию сбежавших от мобилизации Макса Барских (наст. имя Николай Бортник), Потапа (наст. имя Алексей Потапенко), Ивана Дорна и других. Они «топили» за Украину до тех пор, пока получали за это финансирование. Как только ситуация изменилась, моментально переобулись и сделали ручкой. Под предлогом гастролей в поддержку киевского режима выехали за границу и пропали.
«Как только поняли, что запахло жареным, им никто не платит, финансирование закончилось, оперативно уехали. Возвращаться точно не будут. А вот те, кто не успел уехать, типа Верки Сердючки, теперь лишились не только отличных заработков в Европе, но и перспектив. Думаю, их патриотизм скоро кончится, если не уже», — размышляет концертный директор.
Лавров отметил, что артисты — люди, которые готовы работать при любой власти и готовы «переобуваться» в моменте, но при этом они всегда ищут места «потеплее». Но вот только в том, что сбежавшим исполнителям удастся сделать карьеру на Западе, Сергей сомневается.
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