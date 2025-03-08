Блогеру Саше Митрошиной предъявили обвинение, ее везут в СИЗО

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Саша Митрошина признала свою вину
Саша Митрошина признала свою вину Фото:
новость из сюжета
Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи

Блогеру Александре Митрошиной официально предъявлено обвинение, она признала свою вину. Сейчас девушку везут в СИЗО, сообщили в столичном СК.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — передает ТАСС слова представителей ведомства. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о мере пресечения, запланировано на 10 марта. По информации источников, следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

Ранее, 7 марта, при прибытии в Сочи из Дубая была задержана известная блогер Александра Митрошина. Против нее было возбуждено уголовное дело за подозрение в легализации доходов, полученных от предоставления образовательных услуг. По данным следствия, Митрошина переводила заработанные средства на счета индивидуальных предпринимателей, что позволяло ей уклоняться от уплаты налогов на сумму в 127 миллионов рублей. В деле обвиняемой отсутствуют смягчающие обстоятельства.

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Блогеру Александре Митрошиной официально предъявлено обвинение, она признала свою вину. Сейчас девушку везут в СИЗО, сообщили в столичном СК. «В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», — передает ТАСС слова представителей ведомства. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о мере пресечения, запланировано на 10 марта. По информации источников, следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста. Ранее, 7 марта, при прибытии в Сочи из Дубая была задержана известная блогер Александра Митрошина. Против нее было возбуждено уголовное дело за подозрение в легализации доходов, полученных от предоставления образовательных услуг. По данным следствия, Митрошина переводила заработанные средства на счета индивидуальных предпринимателей, что позволяло ей уклоняться от уплаты налогов на сумму в 127 миллионов рублей. В деле обвиняемой отсутствуют смягчающие обстоятельства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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