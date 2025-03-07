07 марта 2025

Суд раскрыл детали дела блогера Митрошиной

Дело блогера Митрошиной не имеет смягчающих обстоятельств
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд не нашел смягчающих обстоятельств в деле Митрошиной
Суд не нашел смягчающих обстоятельств в деле Митрошиной Фото:

Дело блогера Александры Митрошиной, которая подозревается в отмывании денег, не имеет смягчающий обстоятельств. Это следует из судебных материалов.

«Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность. Более того, соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ не является обстоятельством, смягчающим ответственность, и не свидетельствует о необходимости снижения размера налоговых санкций в случае нарушения закона», — цитирует материалы дела РИА Новости. 

Митрошину задержали 7 марта после того, как она прилетела в Сочи из Дубая. Против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, полученных от образовательных услуг, которые она предоставляла и переводила на счета индивидуальных предпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дело блогера Александры Митрошиной, которая подозревается в отмывании денег, не имеет смягчающий обстоятельств. Это следует из судебных материалов. «Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность. Более того, соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ не является обстоятельством, смягчающим ответственность, и не свидетельствует о необходимости снижения размера налоговых санкций в случае нарушения закона», — цитирует материалы дела РИА Новости.  Митрошину задержали 7 марта после того, как она прилетела в Сочи из Дубая. Против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, полученных от образовательных услуг, которые она предоставляла и переводила на счета индивидуальных предпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...