Самолет Utair не смог вылететь из Сургута в Тюмень из-за поломки

В Сургуте из-за технической неисправности самолета на несколько часов задержали вылет по рейсу до Тюмени. Судно вернули с исполнительного старта, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«08.03.2025 06.48(мст), 04.48(мск). ХМАО. Аэродром г. Сургут. Возврат с исполнительного старта, техническая неисправность», — рассказали в telegram-канале.
В результате вылет рейса перенесли на несколько часов. Вместо запланированных 6:45 взлет произошел только к 12:54.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на несколько часов задержали самолеты до Сочи. Два самолета из Нижневартовска отложили вылет на несколько часов из-за позднего прибытия бортов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.