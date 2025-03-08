Самолет Utair не смог вылететь из Сургута в Тюмень из-за поломки

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Борт вернули с исполнительного старта из-за технической неисправности
Борт вернули с исполнительного старта из-за технической неисправности Фото:

В Сургуте из-за технической неисправности самолета на несколько часов задержали вылет по рейсу до Тюмени. Судно вернули с исполнительного старта, сообщает telegram-канал Aviaincident. 

«08.03.2025 06.48(мст), 04.48(мск). ХМАО. Аэродром г. Сургут. Возврат с исполнительного старта, техническая неисправность», — рассказали в telegram-канале.

В результате вылет рейса перенесли на несколько часов. Вместо запланированных 6:45 взлет произошел только к 12:54.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на несколько часов задержали самолеты до Сочи. Два самолета из Нижневартовска отложили вылет на несколько часов из-за позднего прибытия бортов. 

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В Сургуте из-за технической неисправности самолета на несколько часов задержали вылет по рейсу до Тюмени. Судно вернули с исполнительного старта, сообщает telegram-канал Aviaincident.  «08.03.2025 06.48(мст), 04.48(мск). ХМАО. Аэродром г. Сургут. Возврат с исполнительного старта, техническая неисправность», — рассказали в telegram-канале. В результате вылет рейса перенесли на несколько часов. Вместо запланированных 6:45 взлет произошел только к 12:54. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на несколько часов задержали самолеты до Сочи. Два самолета из Нижневартовска отложили вылет на несколько часов из-за позднего прибытия бортов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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