СБУ задержала «крота ФСБ» в космическом агентстве Украины

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СБУ заявила о задержании «крота ФСБ»
СБУ заявила о задержании «крота ФСБ» Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала чиновника Государственного космического агентства Украины, который, по обвинениям, якобы сотрудничал с ФСБ России. Об этом сообщили в СБУ. Задержание проводилось следователями спецслужб совместно с сотрудниками контрразведки.

«СБУ разоблачила „крота“ ФСБ в Государственном космическом агентстве: его задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности», — написали в telegram-канале украинского ведомства. По данным СБУ, чиновник был якобы завербован российской спецслужбой летом прошлого года через жену, проживающую в Ростове-на-Дону.

СБУ вела наблюдение за деятельностью чиновника с момента начала его предполагаемого взаимодействия с российскими спецслужбами. По данным источника, он задействован в передаче информации в пользу России.

Задержанный обладал доступом к секретной информации, включая данные о стратегических предприятиях и спутниковых снимках. Согласно обвинению, он передавал информацию о местоположении важных объектов военно-промышленного комплекса Украины и другие сведения. В настоящее время чиновнику предъявлены обвинения в государственной измене, и ему может грозить пожизненное лишение свободы. Согласно данным УНИАН, по предварительной информации, задержан Леонид Касторский.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ФСБ России. Ответ ожидается.

В феврале 2025 года на Украине сотрудники СБУ задержали начальника штаба антитеррористического центра по обвинению в шпионаже в интересах России. Подозреваемый, по версии следствия, действовал как «крот» ФСБ РФ. УНН сообщило, что речь идет о Дмитрии Козюре.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала чиновника Государственного космического агентства Украины, который, по обвинениям, якобы сотрудничал с ФСБ России. Об этом сообщили в СБУ. Задержание проводилось следователями спецслужб совместно с сотрудниками контрразведки. «СБУ разоблачила „крота“ ФСБ в Государственном космическом агентстве: его задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности», — написали в telegram-канале украинского ведомства. По данным СБУ, чиновник был якобы завербован российской спецслужбой летом прошлого года через жену, проживающую в Ростове-на-Дону. СБУ вела наблюдение за деятельностью чиновника с момента начала его предполагаемого взаимодействия с российскими спецслужбами. По данным источника, он задействован в передаче информации в пользу России. Задержанный обладал доступом к секретной информации, включая данные о стратегических предприятиях и спутниковых снимках. Согласно обвинению, он передавал информацию о местоположении важных объектов военно-промышленного комплекса Украины и другие сведения. В настоящее время чиновнику предъявлены обвинения в государственной измене, и ему может грозить пожизненное лишение свободы. Согласно данным УНИАН, по предварительной информации, задержан Леонид Касторский. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ФСБ России. Ответ ожидается. В феврале 2025 года на Украине сотрудники СБУ задержали начальника штаба антитеррористического центра по обвинению в шпионаже в интересах России. Подозреваемый, по версии следствия, действовал как «крот» ФСБ РФ. УНН сообщило, что речь идет о Дмитрии Козюре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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