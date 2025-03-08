СБУ задержала «крота ФСБ» в космическом агентстве Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала чиновника Государственного космического агентства Украины, который, по обвинениям, якобы сотрудничал с ФСБ России. Об этом сообщили в СБУ. Задержание проводилось следователями спецслужб совместно с сотрудниками контрразведки.
«СБУ разоблачила „крота“ ФСБ в Государственном космическом агентстве: его задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности», — написали в telegram-канале украинского ведомства. По данным СБУ, чиновник был якобы завербован российской спецслужбой летом прошлого года через жену, проживающую в Ростове-на-Дону.
СБУ вела наблюдение за деятельностью чиновника с момента начала его предполагаемого взаимодействия с российскими спецслужбами. По данным источника, он задействован в передаче информации в пользу России.
Задержанный обладал доступом к секретной информации, включая данные о стратегических предприятиях и спутниковых снимках. Согласно обвинению, он передавал информацию о местоположении важных объектов военно-промышленного комплекса Украины и другие сведения. В настоящее время чиновнику предъявлены обвинения в государственной измене, и ему может грозить пожизненное лишение свободы. Согласно данным УНИАН, по предварительной информации, задержан Леонид Касторский.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в ФСБ России. Ответ ожидается.
В феврале 2025 года на Украине сотрудники СБУ задержали начальника штаба антитеррористического центра по обвинению в шпионаже в интересах России. Подозреваемый, по версии следствия, действовал как «крот» ФСБ РФ. УНН сообщило, что речь идет о Дмитрии Козюре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.