В штате Нью-Йорк в США объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров

Власти города Саутгемптон, расположенного на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, объявили чрезвычайное положение из-за вспыхнувших низовых пожаров. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлено чрезвычайное положение», — говорится на сайте телеканала.
Первый пожар начался в субботу около 13:00 по местному времени, за день в регионе произошло три крупных возгорания. В результате одного из них один пожарный получил ожоги лица второй степени и был госпитализирован.
Лонг-Айленд — самый большой и густонаселенный остров материковой части США. Он входит в состав штата Нью-Йорк и примыкает к городу Нью-Йорку, включая районы Бруклин и Куинс.
Режим крупного стихийного бедствия был введен в Калифорнии в январе этого года из-за лесных пожаров, которые уничтожили более 12,3 тысяч строений. Без электричества остались около 250 тысяч жителей. Тысячи человек были эвакуированы. Ущерб оценивают в сотни миллиардов долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.