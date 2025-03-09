Минздрав США предложил всем работникам уволиться в обмен на 25 тысяч долларов

Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило своим сотрудникам добровольное увольнение с одноразовой выплатой в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщил телеканал CBS.
«В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения», — говорится в сообщении CBS. Там же отметили, что при увольнении сотрудникам выплатят 25 тысяч долларов.
Сообщается, что предложение ограничено временем и заканчивается 14 марта. По информации телеканала CBS, в министерстве здравоохранения и социальных служб США трудятся более 80 тысяч человек.
Таким образом администрация президента США Дональда Трампа в рамках инициативы по снижению числа сотрудников федеральных учреждений и уменьшению государственных расходов проводит массовые увольнения и сокращения бюджета. Данные меры реализуются через Департамент эффективности правительства Белого дома (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. Однако кадровые решения в федеральных агентствах с недавнего времени принимаются руководителями министерств.
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