Минздрав США предложил всем работникам уволиться в обмен на 25 тысяч долларов

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Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться за тысячи долларов
Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться за тысячи долларов Фото:

Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило своим сотрудникам добровольное увольнение с одноразовой выплатой в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщил телеканал CBS.

«В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения», — говорится в сообщении CBS. Там же отметили, что при увольнении сотрудникам выплатят 25 тысяч долларов.

Сообщается, что предложение ограничено временем и заканчивается 14 марта. По информации телеканала CBS, в министерстве здравоохранения и социальных служб США трудятся более 80 тысяч человек.

Таким образом администрация президента США Дональда Трампа в рамках инициативы по снижению числа сотрудников федеральных учреждений и уменьшению государственных расходов проводит массовые увольнения и сокращения бюджета. Данные меры реализуются через Департамент эффективности правительства Белого дома (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. Однако кадровые решения в федеральных агентствах с недавнего времени принимаются руководителями министерств.

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Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило своим сотрудникам добровольное увольнение с одноразовой выплатой в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщил телеканал CBS. «В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения», — говорится в сообщении CBS. Там же отметили, что при увольнении сотрудникам выплатят 25 тысяч долларов. Сообщается, что предложение ограничено временем и заканчивается 14 марта. По информации телеканала CBS, в министерстве здравоохранения и социальных служб США трудятся более 80 тысяч человек. Таким образом администрация президента США Дональда Трампа в рамках инициативы по снижению числа сотрудников федеральных учреждений и уменьшению государственных расходов проводит массовые увольнения и сокращения бюджета. Данные меры реализуются через Департамент эффективности правительства Белого дома (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. Однако кадровые решения в федеральных агентствах с недавнего времени принимаются руководителями министерств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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