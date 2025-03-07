Трамп ограничил полномочия Илона Маска и его департамента

Президент США Дональд Трамп заявил, что кадровые решения в федеральных агентствах будут приниматься руководителями министерств, а не Департаментом по эффективности правительства (DOGE) под руководством бизнесмена Илона Маска. Об этом глава Штатов сообщил в ходе встречи со своей администрацией, подчеркнув, что окончательные решения о сокращениях персонала останутся за лидерами агентств.
«[Трамп] сообщил секретарям своего кабинета, что кадровые решения будут приниматься ими», — пишет NBC News. В своем выступлении американский президент также подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество с DOGE в вопросах оптимизации расходов и рабочей силы, итоговые решения о сокращении персонала должны приниматься на уровне министров.
«У нас только что была встреча с большинством министров, Илоном и другими, и она была очень позитивной», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. «По мере того, как министры узнают и понимают людей, работающих в различных департаментах, они могут быть очень точными в отношении того, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим „скальпель“, а не „топор“», — добавил он.
Радикальные сокращения DOGE привели к ряду скандалов и судебных исков. Это спровоцировало беспокойство среди избирателей и вызвало негативную реакцию даже со стороны членов Республиканской партии.
Ранее Илон Макс решил устроить масштабные проверки госструктур на коррупцию. Как заявил бизнесмен, Минфин США ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 млрд долларов неустановленным лицам. Он начал проверять отчеты о работе госслужащих с помощью искусственного интеллекта, чтобы программа определила, насколько важную работу выполнил сотрудник.
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