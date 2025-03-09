В Европарламенте сочли абсурдной идею размещения миротворцев на Украине

Обсуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине являются абсурдными. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Он отметил, что миротворцы должны быть объективными и беспристрастными, однако Запад уже стал частью конфликта вокруг Украины.
«Идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт», — сказал Блага РИА «Новости». Он уточнил, что западноевропейские страны давно являются одной из сторон конфликта на Украине.
Блага подчеркнул, что страны, такие как Швеция, Великобритания и Польша, не могут считаться беспристрастными из-за исторической ненависти к России. По мнению депутата, миротворцы должны быть объективными и нейтральными. Он привел в пример Бразилию, Чили или Парагвай.
Блага также допустил возможность размещения миротворческого контингента ООН, но только после достижения мирного соглашения. «Когда начнутся переговоры и будет подписан мирный договор, тогда да, могут быть размещены контингенты ООН для поддержания мира. Но это не могут быть британцы, поляки или шведы, так как они представляют собой русофобские нации», — заключил евродепутат.
Ранее некоторые страны высказались в пользу отправки военного контингента на Украину. Так премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявил, что страна может предоставить Украине гарантии безопасности и отправить на ее территорию своих военных, при условии если такие меры одобрят в США.
Президент Польши Анджей Дуда также предположил отправку миротворцев на Украину. Он уточнил, что ввод миротворцев на территорию страны-участницы конфликта возможен только при согласии обеих сторон конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.