В Европарламенте сочли абсурдной идею размещения миротворцев на Украине

Депутат ЕП Блага: идея размещения миротворцев на Украине —абсурдна
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Идею размещения миротворцев на Украине в Европарламенте назвали абсурдной, ведь Запад стал частью конфликта
Идею размещения миротворцев на Украине в Европарламенте назвали абсурдной, ведь Запад стал частью конфликта Фото:
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Обсуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине являются абсурдными. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Он отметил, что миротворцы должны быть объективными и беспристрастными, однако Запад уже стал частью конфликта вокруг Украины.

«Идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт», — сказал Блага РИА «Новости». Он уточнил, что западноевропейские страны давно являются одной из сторон конфликта на Украине.

Блага подчеркнул, что страны, такие как Швеция, Великобритания и Польша, не могут считаться беспристрастными из-за исторической ненависти к России. По мнению депутата, миротворцы должны быть объективными и нейтральными. Он привел в пример Бразилию, Чили или Парагвай.

Блага также допустил возможность размещения миротворческого контингента ООН, но только после достижения мирного соглашения. «Когда начнутся переговоры и будет подписан мирный договор, тогда да, могут быть размещены контингенты ООН для поддержания мира. Но это не могут быть британцы, поляки или шведы, так как они представляют собой русофобские нации», — заключил евродепутат.

Ранее некоторые страны высказались в пользу отправки военного контингента на Украину. Так премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявил, что страна может предоставить Украине гарантии безопасности и отправить на ее территорию своих военных, при условии если такие меры одобрят в США.

Президент Польши Анджей Дуда также предположил отправку миротворцев на Украину. Он уточнил, что ввод миротворцев на территорию страны-участницы конфликта возможен только при согласии обеих сторон конфликта.

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Обсуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине являются абсурдными. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Он отметил, что миротворцы должны быть объективными и беспристрастными, однако Запад уже стал частью конфликта вокруг Украины. «Идея о том, чтобы западноевропейские военные и солдаты были размещены на территории Украины, абсурдна. Потому что вы не можете быть миротворцем, когда вы вовлечены в конфликт», — сказал Блага РИА «Новости». Он уточнил, что западноевропейские страны давно являются одной из сторон конфликта на Украине. Блага подчеркнул, что страны, такие как Швеция, Великобритания и Польша, не могут считаться беспристрастными из-за исторической ненависти к России. По мнению депутата, миротворцы должны быть объективными и нейтральными. Он привел в пример Бразилию, Чили или Парагвай. Блага также допустил возможность размещения миротворческого контингента ООН, но только после достижения мирного соглашения. «Когда начнутся переговоры и будет подписан мирный договор, тогда да, могут быть размещены контингенты ООН для поддержания мира. Но это не могут быть британцы, поляки или шведы, так как они представляют собой русофобские нации», — заключил евродепутат. Ранее некоторые страны высказались в пользу отправки военного контингента на Украину. Так премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявил, что страна может предоставить Украине гарантии безопасности и отправить на ее территорию своих военных, при условии если такие меры одобрят в США. Президент Польши Анджей Дуда также предположил отправку миротворцев на Украину. Он уточнил, что ввод миротворцев на территорию страны-участницы конфликта возможен только при согласии обеих сторон конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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