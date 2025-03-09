Над Часовым Яром сбили два тяжелых дрона ВСУ, бомбивших детсад

Два тяжелых дрона ВСУ типа «Баба-Яга» были сбиты в небе над Часовым Яром в ДНР. Об этом сообщил оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони. По его словам, они сбрасывали бомбы в районе детского сада.
«Пара тяжелых гексакоптеров типа „Баба-Яга“ проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яру. Наблюдателям с земли удалось их засечь, подняли в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую „Ягу“, — сообщил Тони. Его слова приводит РИА Новости.
Северная часть города Часов Яр уже находится под полным контролем Вооруженных сил России. В то же время, южный сектор города по-прежнему оккупирован ВСУ.
Населенный пункт служит ключевым стратегическим объектом для Вооруженных сил Украины. Здесь с 2017 года была создана многоуровневая система укреплений.
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