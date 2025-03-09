В Петербурге с Пискаревского кладбища украли цветы от делегации Мьянмы

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Похитителям цветов пришлось вернуть их на место к монументу
Похитителям цветов пришлось вернуть их на место к монументу Фото:

На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге у монумента Мать-Родина 8 марта  неизвестные украли 12 букетов цветов, возложенных делегацией Мьянмы. Об этом сообщило издание 78.ru.

«У монумента Мать-Родина в Петербурге украли цветы, возложенные делегацией Мьянмы», — говорится в telegram-канале «78 Новости». Как сообщает источник, 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу задержал охранник кладбища, который увидел, как два человека грузят букеты в автомобиль.

По прибытие правоохранителей они вернули букеты на место. Цветы были возложены 6 марта во время визита премьер-министра Мьянмы Мина Аун Хлайна.

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На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге у монумента Мать-Родина 8 марта  неизвестные украли 12 букетов цветов, возложенных делегацией Мьянмы. Об этом сообщило издание 78.ru. «У монумента Мать-Родина в Петербурге украли цветы, возложенные делегацией Мьянмы», — говорится в telegram-канале «78 Новости». Как сообщает источник, 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу задержал охранник кладбища, который увидел, как два человека грузят букеты в автомобиль. По прибытие правоохранителей они вернули букеты на место. Цветы были возложены 6 марта во время визита премьер-министра Мьянмы Мина Аун Хлайна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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