В Петербурге с Пискаревского кладбища украли цветы от делегации Мьянмы

На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге у монумента Мать-Родина 8 марта неизвестные украли 12 букетов цветов, возложенных делегацией Мьянмы. Об этом сообщило издание 78.ru.
«У монумента Мать-Родина в Петербурге украли цветы, возложенные делегацией Мьянмы», — говорится в telegram-канале «78 Новости». Как сообщает источник, 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу задержал охранник кладбища, который увидел, как два человека грузят букеты в автомобиль.
По прибытие правоохранителей они вернули букеты на место. Цветы были возложены 6 марта во время визита премьер-министра Мьянмы Мина Аун Хлайна.
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