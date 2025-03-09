В Британии хотят делиться разведданными с Украиной в обход США

В ответ на действия президента США Дональда Трампа, запретившего передачу секретных данных Украине, власти Великобритании обдумывают создать отдельную подгруппу внутри разведывательного альянса «Пять глаз» без участия Штатов. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на источники из сферы обороны.
«Речь не идет о выходе из „Пяти глаз“, имеется в виду создание новых „Четырех глаз“ внутри него», — говорится в материале Daily Mail. По данным газеты, предложение о создании такой подгруппы появилось после того, как США перестали делиться разведданными с Киевом и запретили Великобритании предоставлять американскую развединформацию Украине.
Детали относительно того, какие страны могли бы войти в состав предложенной подгруппы, пока не уточняются. Также остается неясным, как именно будет организован обмен разведданными в рамках новой структуры, и как это повлияет на отношения внутри существующего альянса «Пять глаз».
Ранее телеканал NBC сообщал, администрация Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, однако власти Великобритании, Канады и Израиля это опровергли. Газета Financial Times также ранее информировала о прекращении передачи американских разведданных Украине. Однако телеканал Fox News сообщил, что США до сих пор продолжают предоставлять Киеву данные для обороны, при этом они прекратили передавать информацию касательно наступательных операций. Пентагон же отказался комментировать ситуацию.
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