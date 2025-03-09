Константинополь освободили подразделения группировки войск «Восток»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подразделения группировки «Восток» ВС России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бои за Константинополь длились последние месяцы.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Ранее военкор Юрий Котенок сообщал, что ВС РФ вытеснили украинские войска из Константинополя.
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