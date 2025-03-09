ВС РФ освободили населенный пункт, битва за который шла долгие месяцы

Минобороны: подразделения «Востока» освободили Константинополь
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Константинополь освободили подразделения группировки войск «Восток»
Константинополь освободили подразделения группировки войск «Восток» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки «Восток» ВС России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бои за Константинополь длились последние месяцы.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Ранее военкор Юрий Котенок сообщал, что ВС РФ вытеснили украинские войска из Константинополя. 

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Подразделения группировки «Восток» ВС России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. Бои за Константинополь длились последние месяцы. «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Ранее военкор Юрий Котенок сообщал, что ВС РФ вытеснили украинские войска из Константинополя. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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