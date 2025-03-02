Маск призвал США выйти из НАТО и ООН

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Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН Фото:

Американский предприниматель и руководитель ведомства по улучшению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск выразил свою поддержку идее выхода США из ООН и НАТО. Об этом он заявил в своей социальной сети Х.

Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети, который утверждал, что США пора покинуть эти международные организации. «Я поддерживаю», — написал Маск в X. 

Тем временем, республиканский сенатор Майк Ли объявил, что предложение о выходе США из ООН и прекращении финансирования этой организации было представлено в Сенате. Инициатива включает полный отказ от участия в ООН и связанных с ней структурах, а также окончание финансовой поддержки со стороны Вашингтона и отмену дипломатического иммунитета для сотрудников ООН на территории США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение сенаторов США о выходе Штатов из Организации Объединенных Наций. Он уточнил, что пока альтернативы ООН нет и вряд ли она в ближайшее время появится. По его мнению, лучше думать о повышении эффективности организации, а не о том, как избавиться от нее. 

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Американский предприниматель и руководитель ведомства по улучшению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск выразил свою поддержку идее выхода США из ООН и НАТО. Об этом он заявил в своей социальной сети Х. Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети, который утверждал, что США пора покинуть эти международные организации. «Я поддерживаю», — написал Маск в X.  Тем временем, республиканский сенатор Майк Ли объявил, что предложение о выходе США из ООН и прекращении финансирования этой организации было представлено в Сенате. Инициатива включает полный отказ от участия в ООН и связанных с ней структурах, а также окончание финансовой поддержки со стороны Вашингтона и отмену дипломатического иммунитета для сотрудников ООН на территории США. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение сенаторов США о выходе Штатов из Организации Объединенных Наций. Он уточнил, что пока альтернативы ООН нет и вряд ли она в ближайшее время появится. По его мнению, лучше думать о повышении эффективности организации, а не о том, как избавиться от нее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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