Маск призвал США выйти из НАТО и ООН

Американский предприниматель и руководитель ведомства по улучшению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск выразил свою поддержку идее выхода США из ООН и НАТО. Об этом он заявил в своей социальной сети Х.
Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети, который утверждал, что США пора покинуть эти международные организации. «Я поддерживаю», — написал Маск в X.
Тем временем, республиканский сенатор Майк Ли объявил, что предложение о выходе США из ООН и прекращении финансирования этой организации было представлено в Сенате. Инициатива включает полный отказ от участия в ООН и связанных с ней структурах, а также окончание финансовой поддержки со стороны Вашингтона и отмену дипломатического иммунитета для сотрудников ООН на территории США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение сенаторов США о выходе Штатов из Организации Объединенных Наций. Он уточнил, что пока альтернативы ООН нет и вряд ли она в ближайшее время появится. По его мнению, лучше думать о повышении эффективности организации, а не о том, как избавиться от нее.
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