Трампа обидело решение Великобритании по Зеленскому

Трамп остыл к Великобритании после встречи Зеленского с Карлом III
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Трамп почувствовал себя «менее особенным» после встречи Зеленского с Карлом III
Трамп почувствовал себя «менее особенным» после встречи Зеленского с Карлом III Фото:

Решение Лондона пригласить украинского президента Владимира Зеленского для встречи с королем Великобритании Карлом III вызвало недовольство у лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. 

«Дональд Трамп „остыл“ в отношении Великобритании после того, как король Карл приветствовал Владимира Зеленского в Сандрингеме», — пишет издание со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне. Представители президента США указали британским властям, что Трамп почувствовать себя «менее особенным» после визита Зеленского. Ранее американский лидер также получил приглашение от короля Великобритании Карла III прилететь в Лондон с официальным визитом.

В ответ на это союзникам американского президента было сказано, что правительство не может «диктовать» королю, с кем ему встречаться. В том числе это касалось его диалога с Зеленским. 

Ранее Зеленский встретился с Карлом III в его загородной резиденции в Сандрингеме, расположенной в графстве Норфолк. После того как были сделаны несколько совместных фотографий, политики продолжили обсуждение вопросов внутри поместья, передает RT.

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Решение Лондона пригласить украинского президента Владимира Зеленского для встречи с королем Великобритании Карлом III вызвало недовольство у лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.  «Дональд Трамп „остыл“ в отношении Великобритании после того, как король Карл приветствовал Владимира Зеленского в Сандрингеме», — пишет издание со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне. Представители президента США указали британским властям, что Трамп почувствовать себя «менее особенным» после визита Зеленского. Ранее американский лидер также получил приглашение от короля Великобритании Карла III прилететь в Лондон с официальным визитом. В ответ на это союзникам американского президента было сказано, что правительство не может «диктовать» королю, с кем ему встречаться. В том числе это касалось его диалога с Зеленским.  Ранее Зеленский встретился с Карлом III в его загородной резиденции в Сандрингеме, расположенной в графстве Норфолк. После того как были сделаны несколько совместных фотографий, политики продолжили обсуждение вопросов внутри поместья, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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