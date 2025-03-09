Трампа обидело решение Великобритании по Зеленскому

Решение Лондона пригласить украинского президента Владимира Зеленского для встречи с королем Великобритании Карлом III вызвало недовольство у лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«Дональд Трамп „остыл“ в отношении Великобритании после того, как король Карл приветствовал Владимира Зеленского в Сандрингеме», — пишет издание со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне. Представители президента США указали британским властям, что Трамп почувствовать себя «менее особенным» после визита Зеленского. Ранее американский лидер также получил приглашение от короля Великобритании Карла III прилететь в Лондон с официальным визитом.
В ответ на это союзникам американского президента было сказано, что правительство не может «диктовать» королю, с кем ему встречаться. В том числе это касалось его диалога с Зеленским.
Ранее Зеленский встретился с Карлом III в его загородной резиденции в Сандрингеме, расположенной в графстве Норфолк. После того как были сделаны несколько совместных фотографий, политики продолжили обсуждение вопросов внутри поместья, передает RT.
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