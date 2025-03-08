Одиннадцатиклассники из Александровска (Пермский край) записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Выпускники пожаловались на невозможность получать качественное образование по русскому языку и литературе, так как квалифицированного учителя не принимают на работу. Обращение размещено на странице
«Нашу учительницу русского языка и литературы Зимину Марину Александровну не принимают на работу. Дело в том, что Марина Александровна длительное время была директором нашей гимназии. В феврале закончился ее трудовой договор, и ей его не продлили. Она долгое время совмещала должности директора и педагога. Сейчас ее не принимают обратно и не объясняют причины», — рассказали выпускники МБОУ «Гимназия».
По словам гимназистов, Зимина преподает предмет с пятого класса и знает каждого ученика, его способности и имеет к каждому подход. Ребятам комфортно на ее уроках и интересно. Школьники обеспокоены отсутствием качественной подготовки к ЕГЭ: с 13 февраля не было ни одного урока русского языка и литературы. Переговоры родителей с главой администрации не помогли, и теперь ученики вынуждены обратиться к главе государства. Корреспондент URA.RU направил запрос в региональный минобр.
Ранее URA.RU рассказывало о конфликте между экс-депутатом думы Александровска от КПРФ, директором гимназии Мариной Зиминой и главой территории Ольгой Лавровой. 2023 году Зимина подала жалобу в прокуратуру, установив, что Лаврова живет вместе со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. Краевая комиссия подтвердила наличие конфликта интересов, но Белобаржевский к тому времени уволился, а местная дума простила Лавровой этот роман. В сентябре 2024 года глава вышла замуж за бывшего подчиненного и взяла фамилию мужа.
На фоне противостояния с Зиминой Лаврова пыталась уволить ее с должности директора местной гимназии через суд, но у нее получилось не с первой попытки. С тех пор она является безработной, ее не принимают на работу в гимназию даже учителем.
В феврале 2025 года Зимина в суде доказала, что распоряжение мэра территории Ольги Белобаржевской о ее увольнении с поста директора гимназии было незаконным. Также она отменила приказ о собственной дисквалификации.
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