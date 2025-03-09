Глава немецкой разведки Бруно Каль в интервью Deutsche Welle (включен Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов) заявил, что украинский конфликт должен закончиться не раньше, чем в 2029 году. Иначе, по его словам, Россия сможет быстрее направить свои ресурсы для создания угрозы для Европы.
На это провокационное заявление уже отреагировали в мире, в том числе в Украине. Глава украинской оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко подчеркнула, что западные политики уже открыто дают понять, что выступают в собственных интересах, ценой существования Украины в целом. URA.RU рассказывает подробнее о новом конфликте.
Украинский конфликт минимум на пять лет
Бруно Каль открыто заявил в интервью журналистам, что если конфликт на Украине закончится раньше 2029 или 2030 года, то Россия якобы сможет быстрее направить свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе. Он также уверен, будто Россия может начать шантажировать ЕС и в более ранний срок. Именно поэтому, по его словам, конфликт нельзя заканчивать сейчас.
«Скорейшее прекращение конфликта на Украине позволило бы россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят, а именно — против Европы», — считает Бруно Каль. Такой тезис он озвучил в разговоре с немецкими журналистами.
Запад намерен противостоять России ценой Украины
Глава украинской оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко возмутилась заявлениями Каля. По ее мнению, подобные тезисы несут угрозу существования Украины в принципе.
«Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за „истощение“ России ради безопасности в Европе?" — написала Тимошенко в соцсетях.
Она отметила, что Киев не удивлен, что Европа преследует собственные интересы, помогая Украине, однако она поразилась тому, что теперь такие тезисы озвучиваются открыто. «Это многое объясняет», — подытожила она.
В связи с этим Тимошенко призвала к активным действиям со стороны Верховной Рады Украины. Она подчеркнула необходимость немедленного завершения военных действий и установления мира на справедливых условиях, чтобы «предотвратить дальнейшие жертвы и страдания украинского народа».
Это не первое такое заявление
Журналист BBC Леонид Рагозин в соцсети X также прокомментировал реакцию. Тимошенко на идею немецкого главы разведки о продлении украинского конфликта. Корреспондент напомнил, что Каль не первый на Западе, кто говорит в этом ключе.
Еще в 2023 году министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Украина — «очень дешевый способ убедиться», что Россия не представляет угрозы для ЕС. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявляла о продолжении конфликта на Украине.
Тимошенко также преследует собственные цели
После того как в Белом доме произошел скандал с участием украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшегося от переговоров с Россией, представители США провел тайную встречу с украинскими оппозиционерами, включая и Юлию Тимошенко. В ходе нее стоял вопрос о проведении президентских выборов на Украине и, соответственно, смещении Зеленского с должности. Сам украинский глава заявил, что готов уйти в отставку по решению украинского народа, однако выборы не могут пройти из-за военного положения.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с журналистами aif.ru заявил, что Юлия Тимошенко уже вступила в потенциальную предвыборную гонку. По его словам, именно поэтому экс-премьер активно выступает за урегулирование конфликта.
По словам Килинкарова, Юлия Тимошенко на данный момент является одной из самых сильных фигур на украинской политической арене и практически не имеет конкурентов среди действующих членов парламента. Она обладает значительным опытом государственной службы, а также политическим, финансовым и организационным ресурсами, считает политик.
Европе нужна война, а миру — мир
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также являющийся специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, выразил мнение, что попытки затянуть конфликт на Украине со стороны ЕС представляют собой угрозу и являются ошибочными. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны. Миру нужен мир, а не бесконечная война", — написал он в аккаунте в Х.
Дмитриев добавил, что продолжение конфликта не только усугубляет ситуацию на международной арене, но и противоречит интересам мирового сообщества. Европе, наоборот, нужно стремиться к миру, подытожил он.
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