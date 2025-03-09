«Ценой существования Украины»: заявления Берлина про Россию взбудоражили Киев — что известно о конфликте

Тимошенко возмутилась заявлением Каля, призвавшего продолжать бои на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юлия Тимошенко призвала завершить конфликт на Украине как можно быстрее и на справедливых условиях
Юлия Тимошенко призвала завершить конфликт на Украине как можно быстрее и на справедливых условиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава немецкой разведки Бруно Каль в интервью Deutsche Welle (включен Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов) заявил, что украинский конфликт должен закончиться не раньше, чем в 2029 году. Иначе, по его словам, Россия сможет быстрее направить свои ресурсы для создания угрозы для Европы.

На это провокационное заявление уже отреагировали в мире, в том числе в Украине. Глава украинской оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко подчеркнула, что западные политики уже открыто дают понять, что выступают в собственных интересах, ценой существования Украины в целом. URA.RU рассказывает подробнее о новом конфликте.

Украинский конфликт минимум на пять лет

Бруно Каль считает, что конфликт на Украине не нужно завершать раньше 2030 года
Бруно Каль считает, что конфликт на Украине не нужно завершать раньше 2030 года
Фото:

Бруно Каль открыто заявил в интервью журналистам, что если конфликт на Украине закончится раньше 2029 или 2030 года, то Россия якобы сможет быстрее направить свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе. Он также уверен, будто Россия может начать шантажировать ЕС и в более ранний срок. Именно поэтому, по его словам, конфликт нельзя заканчивать сейчас.

«Скорейшее прекращение конфликта на Украине позволило бы россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят, а именно — против Европы», — считает Бруно Каль. Такой тезис он озвучил в разговоре с немецкими журналистами. 

Запад намерен противостоять России ценой Украины

Глава украинской оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко возмутилась заявлениями Каля. По ее мнению, подобные тезисы несут угрозу существования Украины в принципе. 

«Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за „истощение“ России ради безопасности в Европе?" — написала Тимошенко в соцсетях.
Юлия Тимошенко заявила, что конфликт на Украине нужно немедленно завершить, так как Европа хочет за счет Киева противостоять России
Юлия Тимошенко заявила, что конфликт на Украине нужно немедленно завершить, так как Европа хочет за счет Киева противостоять России
Фото:

Она отметила, что Киев не удивлен, что Европа преследует собственные интересы, помогая Украине, однако она поразилась тому, что теперь такие тезисы озвучиваются открыто. «Это многое объясняет», — подытожила она.

В связи с этим Тимошенко призвала к активным действиям со стороны Верховной Рады Украины. Она подчеркнула необходимость немедленного завершения военных действий и установления мира на справедливых условиях, чтобы «предотвратить дальнейшие жертвы и страдания украинского народа».

Это не первое такое заявление

Журналист BBC Леонид Рагозин в соцсети X также прокомментировал реакцию. Тимошенко на идею немецкого главы разведки о продлении украинского конфликта. Корреспондент напомнил, что Каль не первый на Западе, кто говорит в этом ключе.

Еще в 2023 году министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Украина — «очень дешевый способ убедиться», что Россия не представляет угрозы для ЕС. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявляла о продолжении конфликта на Украине. 

Тимошенко также преследует собственные цели 

После того как в Белом доме произошел скандал с участием украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшегося от переговоров с Россией, представители США провел тайную встречу с украинскими оппозиционерами, включая и Юлию Тимошенко. В ходе нее стоял вопрос о проведении президентских выборов на Украине и, соответственно, смещении Зеленского с должности. Сам украинский глава заявил, что готов уйти в отставку по решению украинского народа, однако выборы не могут пройти из-за военного положения.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров уверен, что Юлия Тимошенко преследует собственные интересы, пытаясь стать президентом Украины
Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров уверен, что Юлия Тимошенко преследует собственные интересы, пытаясь стать президентом Украины
Фото:

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с журналистами aif.ru заявил, что Юлия Тимошенко уже вступила в потенциальную предвыборную гонку. По его словам, именно поэтому экс-премьер активно выступает за урегулирование конфликта. 

По словам Килинкарова, Юлия Тимошенко на данный момент является одной из самых сильных фигур на украинской политической арене и практически не имеет конкурентов среди действующих членов парламента. Она обладает значительным опытом государственной службы, а также политическим, финансовым и организационным ресурсами, считает политик. 

Европе нужна война, а миру — мир

Страны Европы намерены продолжать конфликт на Украине, не стремясь к миру, уверен Кирилл Дмитриев
Страны Европы намерены продолжать конфликт на Украине, не стремясь к миру, уверен Кирилл Дмитриев
Фото:

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также являющийся специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, выразил мнение, что попытки затянуть конфликт на Украине со стороны ЕС представляют собой угрозу и являются ошибочными. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны. Миру нужен мир, а не бесконечная война", — написал он в аккаунте в Х.

Дмитриев добавил, что продолжение конфликта не только усугубляет ситуацию на международной арене, но и противоречит интересам мирового сообщества. Европе, наоборот, нужно стремиться к миру, подытожил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава немецкой разведки Бруно Каль в интервью Deutsche Welle (включен Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов) заявил, что украинский конфликт должен закончиться не раньше, чем в 2029 году. Иначе, по его словам, Россия сможет быстрее направить свои ресурсы для создания угрозы для Европы. На это провокационное заявление уже отреагировали в мире, в том числе в Украине. Глава украинской оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко подчеркнула, что западные политики уже открыто дают понять, что выступают в собственных интересах, ценой существования Украины в целом. URA.RU рассказывает подробнее о новом конфликте. Украинский конфликт минимум на пять лет Бруно Каль открыто заявил в интервью журналистам, что если конфликт на Украине закончится раньше 2029 или 2030 года, то Россия якобы сможет быстрее направить свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе. Он также уверен, будто Россия может начать шантажировать ЕС и в более ранний срок. Именно поэтому, по его словам, конфликт нельзя заканчивать сейчас. «Скорейшее прекращение конфликта на Украине позволило бы россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят, а именно — против Европы», — считает Бруно Каль. Такой тезис он озвучил в разговоре с немецкими журналистами.  Запад намерен противостоять России ценой Украины Глава украинской оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко возмутилась заявлениями Каля. По ее мнению, подобные тезисы несут угрозу существования Украины в принципе.  Она отметила, что Киев не удивлен, что Европа преследует собственные интересы, помогая Украине, однако она поразилась тому, что теперь такие тезисы озвучиваются открыто. «Это многое объясняет», — подытожила она. В связи с этим Тимошенко призвала к активным действиям со стороны Верховной Рады Украины. Она подчеркнула необходимость немедленного завершения военных действий и установления мира на справедливых условиях, чтобы «предотвратить дальнейшие жертвы и страдания украинского народа». Это не первое такое заявление Журналист BBC Леонид Рагозин в соцсети X также прокомментировал реакцию. Тимошенко на идею немецкого главы разведки о продлении украинского конфликта. Корреспондент напомнил, что Каль не первый на Западе, кто говорит в этом ключе. Еще в 2023 году министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что Украина — «очень дешевый способ убедиться», что Россия не представляет угрозы для ЕС. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявляла о продолжении конфликта на Украине.  Тимошенко также преследует собственные цели  После того как в Белом доме произошел скандал с участием украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшегося от переговоров с Россией, представители США провел тайную встречу с украинскими оппозиционерами, включая и Юлию Тимошенко. В ходе нее стоял вопрос о проведении президентских выборов на Украине и, соответственно, смещении Зеленского с должности. Сам украинский глава заявил, что готов уйти в отставку по решению украинского народа, однако выборы не могут пройти из-за военного положения. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с журналистами aif.ru заявил, что Юлия Тимошенко уже вступила в потенциальную предвыборную гонку. По его словам, именно поэтому экс-премьер активно выступает за урегулирование конфликта.  По словам Килинкарова, Юлия Тимошенко на данный момент является одной из самых сильных фигур на украинской политической арене и практически не имеет конкурентов среди действующих членов парламента. Она обладает значительным опытом государственной службы, а также политическим, финансовым и организационным ресурсами, считает политик.  Европе нужна война, а миру — мир Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также являющийся специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, выразил мнение, что попытки затянуть конфликт на Украине со стороны ЕС представляют собой угрозу и являются ошибочными. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х. Дмитриев добавил, что продолжение конфликта не только усугубляет ситуацию на международной арене, но и противоречит интересам мирового сообщества. Европе, наоборот, нужно стремиться к миру, подытожил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...