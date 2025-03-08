Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проиграл «Сочи» в гостях из-за пропущенного пенальти в первом тайме. У клубов перед матчем было одинаковое количество очков и место в первой пятерке «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Матч 23-го тура прошел на стадионе «Фишт», а трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».
В первом тайме «Урал» имел несколько шансов открыть счет. Сочинцы отвечали на это опасными контратаками. Но на 42-й минуте вратарь «Урала» Александр Селихов помешал выпаду форварда хозяев Артура Шушеначева и судьи назначили проверку эпизода. По ее результатам был назначен пенальти, который реализовал нападающий ФК «Сочи» Мартин Крамарич. Во втором тайме «шмели» создавали моменты у ворот соперника, но не смогли сравнять счет.
Поражение южанам стало первым для главного тренера уральцев Олега Шатова во главе клуба. После этой игры ФК «Урал» уступил зоны стыков для выхода в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) клубу из Сочи. Екатеринбуржцы опустились на пятое место в чемпионате с 38 очками. Команда с юга страны поднялась на третью строчку — 41 очко.
Второй круг «шмели» начали с нулевой ничей против «Ротора» в Волгограде. Уральцы уже встречались с «Сочи» на старте Первой лиги. Тогда в Екатеринбурге победа осталась за хозяевами поля со счетом 2:0.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!