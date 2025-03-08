08 марта 2025

ФК «Урал» проиграл прямому конкуренту за выход в РПЛ. Видео

ФК «Урал» уступил в гостях «Сочи» со счетом 1:0 из-за пенальти
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральцы наседали на соперника большую часть игры
Уральцы наседали на соперника большую часть игры Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проиграл «Сочи» в гостях из-за пропущенного пенальти в первом тайме. У клубов перед матчем было одинаковое количество очков и место в первой пятерке «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Матч 23-го тура прошел на стадионе «Фишт», а трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».

В первом тайме «Урал» имел несколько шансов открыть счет. Сочинцы отвечали на это опасными контратаками. Но на 42-й минуте вратарь «Урала» Александр Селихов помешал выпаду форварда хозяев Артура Шушеначева и судьи назначили проверку эпизода. По ее результатам был назначен пенальти, который реализовал нападающий ФК «Сочи» Мартин Крамарич. Во втором тайме «шмели» создавали моменты у ворот соперника, но не смогли сравнять счет.

Поражение южанам стало первым для главного тренера уральцев Олега Шатова во главе клуба. После этой игры ФК «Урал» уступил зоны стыков для выхода в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) клубу из Сочи. Екатеринбуржцы опустились на пятое место в чемпионате с 38 очками. Команда с юга страны поднялась на третью строчку — 41 очко. 

Второй круг «шмели» начали с нулевой ничей против «Ротора» в Волгограде. Уральцы уже встречались с «Сочи» на старте Первой лиги. Тогда в Екатеринбурге победа осталась за хозяевами поля со счетом 2:0.

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Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проиграл «Сочи» в гостях из-за пропущенного пенальти в первом тайме. У клубов перед матчем было одинаковое количество очков и место в первой пятерке «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Матч 23-го тура прошел на стадионе «Фишт», а трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». В первом тайме «Урал» имел несколько шансов открыть счет. Сочинцы отвечали на это опасными контратаками. Но на 42-й минуте вратарь «Урала» Александр Селихов помешал выпаду форварда хозяев Артура Шушеначева и судьи назначили проверку эпизода. По ее результатам был назначен пенальти, который реализовал нападающий ФК «Сочи» Мартин Крамарич. Во втором тайме «шмели» создавали моменты у ворот соперника, но не смогли сравнять счет. Поражение южанам стало первым для главного тренера уральцев Олега Шатова во главе клуба. После этой игры ФК «Урал» уступил зоны стыков для выхода в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) клубу из Сочи. Екатеринбуржцы опустились на пятое место в чемпионате с 38 очками. Команда с юга страны поднялась на третью строчку — 41 очко.  Второй круг «шмели» начали с нулевой ничей против «Ротора» в Волгограде. Уральцы уже встречались с «Сочи» на старте Первой лиги. Тогда в Екатеринбурге победа осталась за хозяевами поля со счетом 2:0.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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