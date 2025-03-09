ВСУ ударили по рынку в Великих Копанях, есть погибшие и раненые

Великие Копани в Херсонской области подверглись ракетному удару со стороны ВСУ, который был нанесен прямо по местному рынку. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в момент атаки на рынке находились десятки мирных жителей, в основном фермеры, которые приехали продавать свою продукцию. Есть погибшие и раненые. Киев использовал для удара ракеты HIMARS.
«Это не случайность — это намеренный удар по людям труда, которые кормят Херсонщину и работают на своей земле. Киевский режим продолжает воевать с миром и гуманностью. <...> В результате [ракетной] атаки есть погибшие и много раненых», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана помощь, пообещал губернатор.
ВСУ периодически атакуют российские территории. Зачастую они используют для этого беспилотники.
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