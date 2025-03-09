ВСУ ударили по рынку в Великих Копанях, есть погибшие и раненые

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великие Копани в Херсонской области подверглись ракетному удару со стороны ВСУ, который был нанесен прямо по местному рынку. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в момент атаки на рынке находились десятки мирных жителей, в основном фермеры, которые приехали продавать свою продукцию. Есть погибшие и раненые. Киев использовал для удара ракеты HIMARS.

«Это не случайность — это намеренный удар по людям труда, которые кормят Херсонщину и работают на своей земле. Киевский режим продолжает воевать с миром и гуманностью. <...> В результате [ракетной] атаки есть погибшие и много раненых», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана помощь, пообещал губернатор.

ВСУ периодически атакуют российские территории. Зачастую они используют для этого беспилотники. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великие Копани в Херсонской области подверглись ракетному удару со стороны ВСУ, который был нанесен прямо по местному рынку. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в момент атаки на рынке находились десятки мирных жителей, в основном фермеры, которые приехали продавать свою продукцию. Есть погибшие и раненые. Киев использовал для удара ракеты HIMARS. «Это не случайность — это намеренный удар по людям труда, которые кормят Херсонщину и работают на своей земле. Киевский режим продолжает воевать с миром и гуманностью. <...> В результате [ракетной] атаки есть погибшие и много раненых», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана помощь, пообещал губернатор. ВСУ периодически атакуют российские территории. Зачастую они используют для этого беспилотники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...