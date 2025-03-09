Экономист раскрыл, как налоговые вычеты для молодых семей скажутся на экономике

Экономист Николай Кульбака высказался об инициативе депутатов Госдумы от партии «Новые люди» по введению налоговых вычетов на аренду квартир для молодых семей. Он оценил эти меры как несущественные и малоэффективные для большинства молодых семей в России, которые также не скажутся на российской экономике в целом.
«Речь не идет о больших суммах. Скорее всего, это совсем крохотные деньги. У нас не так много молодых семей, немногие из них покупают квартиры. Да и вычет сам по себе не так велик. Речь идет о копейках», — подчеркнул Кульбака в беседе с «Ридусом». Таким образом, новые меры мало повлияют на экономику страны, подчеркнул экономист.
Далее он добавил, что налоговые вычеты могут быть более существенными для россиян, если частично будет сокращен военный бюджет. Такое перераспределение позволило бы значительно увеличить поддержку государства в вопросе жилищного обеспечения молодых семей, пояснил специалист.
Инициатива о введении налоговых вычетов на аренду жилья для молодых семей была предложена депутатами Госдумы от партии «Новые люди». Депутаты Владислав Даванков и Александр Демин предложили механизм «квартирный кешбек», который позволит молодым семьям использовать накопленные средства для первоначального взноса по ипотеке, тем самым упрощая процесс покупки собственного жилья и сокращая бездоговорную аренду.
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