08 марта 2025

В Челябинской области продлили запрет выезда на трассу М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовикам и автобусам временно запретили выезд на трассу М-5 в Челябинской области из-за снега
Грузовикам и автобусам временно запретили выезд на трассу М-5 в Челябинской области из-за снега Фото:

В Челябинской области 9 марта продлили ранее введенный запрет на выезд на федеральную трассу М-5. Решение принято из-за продолжающихся осадков, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Введенные ранее ограничения на трассе М-5 с 1548 по 1799 километр продлены до семи утра по местному времени 10 марта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — уточнили в Упрдоре. 

Запрет действует на территории от границы с республикой Башкортостан до Чебаркульского района Челябинской области. Он распространяется на автобусы и маршрутные такси, работающие на пригородных и междугородных маршрутах, а также на грузовые транспортные средства.

Ранее запрет ввели до 23:00 по местному времени, но из-за непрерывного снегопада ограничения решили продлить. Дорожники вывели на трассу дополнительную технику, чтобы справиться с последствиями обильных осадков. 

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В Челябинской области 9 марта продлили ранее введенный запрет на выезд на федеральную трассу М-5. Решение принято из-за продолжающихся осадков, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Введенные ранее ограничения на трассе М-5 с 1548 по 1799 километр продлены до семи утра по местному времени 10 марта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — уточнили в Упрдоре.  Запрет действует на территории от границы с республикой Башкортостан до Чебаркульского района Челябинской области. Он распространяется на автобусы и маршрутные такси, работающие на пригородных и междугородных маршрутах, а также на грузовые транспортные средства. Ранее запрет ввели до 23:00 по местному времени, но из-за непрерывного снегопада ограничения решили продлить. Дорожники вывели на трассу дополнительную технику, чтобы справиться с последствиями обильных осадков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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