В Челябинской области продлили запрет выезда на трассу М-5

В Челябинской области 9 марта продлили ранее введенный запрет на выезд на федеральную трассу М-5. Решение принято из-за продолжающихся осадков, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Введенные ранее ограничения на трассе М-5 с 1548 по 1799 километр продлены до семи утра по местному времени 10 марта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — уточнили в Упрдоре.
Запрет действует на территории от границы с республикой Башкортостан до Чебаркульского района Челябинской области. Он распространяется на автобусы и маршрутные такси, работающие на пригородных и междугородных маршрутах, а также на грузовые транспортные средства.
Ранее запрет ввели до 23:00 по местному времени, но из-за непрерывного снегопада ограничения решили продлить. Дорожники вывели на трассу дополнительную технику, чтобы справиться с последствиями обильных осадков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!