Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии в воскресенье, 9 марта, отказала независимому кандидату Кэлину Джорджеску в участии в президентских выборах. Это решение спровоцировало митинги.
«ЦИК отклонила кандидатуру независимого кандидата Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Это произошло в воскресенье вечером. Перед зданием ЦИК зафиксированы стычки между сторонниками Джорджеску с полицией», — пишет Opinia Timisoarei.
По данным политических источников, за отклонение кандидатуры проголосовали десять из 14 членов Центризбиркома. Решение привело к беспорядкам. К местам стычек стягивают силы полиции. Силовики применили слезоточивый газ, сообщило RT.
Как URA.RU писало ранее, после победы в первом раунде голосования на президентских выборах Джорджеску задержали. Средства массовой информации охарактеризовали его как кандидата, выражающего пророссийские взгляды. Джорджеску критикует НАТО, объясняет конфликт на Украине последствиями деятельности американских военных корпораций и открыто поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина.
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