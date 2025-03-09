09 марта 2025

ЦИК Румынии отклонил кандидатуру пророссийского кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
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Пророссийского кандидата сняли с президентской гонки в Румынии
Пророссийского кандидата сняли с президентской гонки в Румынии Фото:

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии в воскресенье, 9 марта, отказала независимому кандидату Кэлину Джорджеску в участии в президентских выборах. Это решение спровоцировало митинги.

«ЦИК отклонила кандидатуру независимого кандидата Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Это произошло в воскресенье вечером. Перед зданием ЦИК зафиксированы стычки между сторонниками Джорджеску с полицией», — пишет Opinia Timisoarei.

По данным политических источников, за отклонение кандидатуры проголосовали десять из 14 членов Центризбиркома. Решение привело к беспорядкам. К местам стычек стягивают силы полиции. Силовики применили слезоточивый газ, сообщило RT.

Как URA.RU писало ранее, после победы в первом раунде голосования на президентских выборах Джорджеску задержали. Средства массовой информации охарактеризовали его как кандидата, выражающего пророссийские взгляды. Джорджеску критикует НАТО, объясняет конфликт на Украине последствиями деятельности американских военных корпораций и открыто поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина. 

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии в воскресенье, 9 марта, отказала независимому кандидату Кэлину Джорджеску в участии в президентских выборах. Это решение спровоцировало митинги. «ЦИК отклонила кандидатуру независимого кандидата Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Это произошло в воскресенье вечером. Перед зданием ЦИК зафиксированы стычки между сторонниками Джорджеску с полицией», — пишет Opinia Timisoarei. По данным политических источников, за отклонение кандидатуры проголосовали десять из 14 членов Центризбиркома. Решение привело к беспорядкам. К местам стычек стягивают силы полиции. Силовики применили слезоточивый газ, сообщило RT. Как URA.RU писало ранее, после победы в первом раунде голосования на президентских выборах Джорджеску задержали. Средства массовой информации охарактеризовали его как кандидата, выражающего пророссийские взгляды. Джорджеску критикует НАТО, объясняет конфликт на Украине последствиями деятельности американских военных корпораций и открыто поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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