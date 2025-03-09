РФ и США запросили консультации ООН по Сирии

Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Об этом сообщает российский дипломат Дмитрий Полянский.
«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку 10 марта», — написал Полянский в своем Telegram-канале.
В конце января новая сирийская власть, после свержения Башара Асада, заявила о серьезных реформах. Тогда сообщалось, что прекращает действовать прежняя Конституция 2012 года. Кроме того, правительство Сирии приняло решение о роспуске силовых ведомств, вооруженных формирований и роспуске парламента. Это и стало одной из причин консультации.
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