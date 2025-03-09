09 марта 2025

РФ и США запросили консультации ООН по Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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РФ и США проконсультируются с ООН по Сирии
РФ и США проконсультируются с ООН по Сирии Фото:

Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Об этом сообщает российский дипломат Дмитрий Полянский. 

«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку 10 марта», — написал Полянский в своем Telegram-канале. 

В конце января новая сирийская власть, после свержения Башара Асада, заявила о серьезных реформах. Тогда сообщалось, что прекращает действовать прежняя Конституция 2012 года. Кроме того, правительство Сирии приняло решение о роспуске силовых ведомств, вооруженных формирований и роспуске парламента. Это и стало одной из причин консультации. 

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Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Об этом сообщает российский дипломат Дмитрий Полянский.  «Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку 10 марта», — написал Полянский в своем Telegram-канале.  В конце января новая сирийская власть, после свержения Башара Асада, заявила о серьезных реформах. Тогда сообщалось, что прекращает действовать прежняя Конституция 2012 года. Кроме того, правительство Сирии приняло решение о роспуске силовых ведомств, вооруженных формирований и роспуске парламента. Это и стало одной из причин консультации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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