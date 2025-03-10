Трамп одернул репортера, раскритиковавшего Путина

Трамп не согласился со словами репортера о неуважении со стороны Путина
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Трамп отвечал на вопросы на борту президентского самолета
Трамп отвечал на вопросы на борту президентского самолета Фото:

Президента США Дональда Трампа возмутил вопрос журналиста газеты Washington Post: репортер спросил, не считает ли Трамп авиаудары России по Украине признаком неуважения со стороны президента России Владимира Путина. Американский лидер в ответ раскритиковал работу журналиста WP.

«Вы значительно утратили доверие», — возмутился Трамп, уточнив у журналиста, в каком издании он работает. Репортер WP задал свой вопрос о Путине во время брифинга на борту президентского самолета. 

Трамп ранее выражал доверие к России в вопросах урегулирования украинского конфликта и подчеркивал, что взаимодействие с ней складывается успешнее, чем с Украиной. Он также заявлял о вере в искренность намерений президента России Владимира Путина достичь мира на Украине.

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Президента США Дональда Трампа возмутил вопрос журналиста газеты Washington Post: репортер спросил, не считает ли Трамп авиаудары России по Украине признаком неуважения со стороны президента России Владимира Путина. Американский лидер в ответ раскритиковал работу журналиста WP. «Вы значительно утратили доверие», — возмутился Трамп, уточнив у журналиста, в каком издании он работает. Репортер WP задал свой вопрос о Путине во время брифинга на борту президентского самолета.  Трамп ранее выражал доверие к России в вопросах урегулирования украинского конфликта и подчеркивал, что взаимодействие с ней складывается успешнее, чем с Украиной. Он также заявлял о вере в искренность намерений президента России Владимира Путина достичь мира на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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