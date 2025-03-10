На Западе восхитились российскими «боевыми ослами» в зоне СВО

Лошади и ослы стали неожиданным секретным средством в российской армии. Эти животные используются для транспортировки припасов и солдат, что помогает избежать обнаружения со стороны беспилотников. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
«Лошади и ослы оказались секретными бойцами в рядах российской армии. Русские очень изобретательны», — говорится в материале газеты. Там добавили, что эти животные служат для перевозки запасов и солдат, что позволяет избежать их обнаружения беспилотниками, способными атаковать наземную технику.
Этот подход, по словам автора материала, подчеркивает, как в современном высокотехнологичном конфликте креативно применяются старинные методы. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщал, что ослов и верблюдов используют в зоне СВО для доставки боеприпасов. Он отметил их выносливость и способность следовать заданным маршрутам, что делает их полезными в прифронтовой зоне, особенно для минимизации потерь среди личного состава.
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