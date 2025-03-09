09 марта 2025

Кубок России по биатлону в Златоусте посетили 26,5 тысячи зрителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по биатлону посетили 26,5 тысячи зрителей
Финал Кубка России по биатлону посетили 26,5 тысячи зрителей Фото:
новость из сюжета
Финал Кубка России по биатлону в Златоусте

Финал Кубка России по биатлону в Златоусте Челябинской области посетили 26 427 болельщиков. Количество зрителей в два раза превысило планируемое число, сообщили организаторы.

«За все дни соревнования посетили 26 427 зрителей. Также присутствовали 68 аккредитованных журналистов», — сообщили организаторы соревнований в официальном telegram-канале. Изначально в продаже было лишь 13 тысяч билетов.

Решение увеличить количество мест для болельщиков было принято накануне соревнований. Всех желающих пропустили наблюдать за гонками вдоль трассы. Как уточнили организаторы, всего в борьбе за Кубок по биатлону участвовали 107 спортсменов.

Главные события соревнований URA.RU собрало в один сюжет. Финал Кубка проходил в Златоусте с 7 по 9 марта. В качестве зрителей гонки посетили также губернатор Алексей Текслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. Как уточнил глава региона, где проходил финал соревнований, в планах создать в Челябинской области сильнейшую биатлонную команду.

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Финал Кубка России по биатлону в Златоусте Челябинской области посетили 26 427 болельщиков. Количество зрителей в два раза превысило планируемое число, сообщили организаторы. «За все дни соревнования посетили 26 427 зрителей. Также присутствовали 68 аккредитованных журналистов», — сообщили организаторы соревнований в официальном telegram-канале. Изначально в продаже было лишь 13 тысяч билетов. Решение увеличить количество мест для болельщиков было принято накануне соревнований. Всех желающих пропустили наблюдать за гонками вдоль трассы. Как уточнили организаторы, всего в борьбе за Кубок по биатлону участвовали 107 спортсменов. Главные события соревнований URA.RU собрало в один сюжет. Финал Кубка проходил в Златоусте с 7 по 9 марта. В качестве зрителей гонки посетили также губернатор Алексей Текслер и полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. Как уточнил глава региона, где проходил финал соревнований, в планах создать в Челябинской области сильнейшую биатлонную команду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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