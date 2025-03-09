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Пушилин заявил об экстренной переброске бойцов ВСУ из Курской области

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ВСУ вынуждены заполнять пробелы в обороне, заявил Пушилин
ВСУ вынуждены заполнять пробелы в обороне, заявил Пушилин Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ экстренно перебросили две бригады из Курской области в Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Точно известно, по крайней мере, о двух бригадах, которые были переброшены на красноармейское и на великоновоселковское направления», — заявил Пушилин в эфире «России 24». Он добавил, что это связано с намерением укрепить оборону.

ВСУ несут большие потери. Это приводит к необходимости восстанавливать целостность оборонительных позиций, заключил Пушилин.

По сообщениям газеты Corriere della Sera, ВСУ отступают из Курской области, утратив значительную часть территорий. Украинские войска потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров, захваченных с 6 августа 2024 года.

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ВСУ экстренно перебросили две бригады из Курской области в Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Точно известно, по крайней мере, о двух бригадах, которые были переброшены на красноармейское и на великоновоселковское направления», — заявил Пушилин в эфире «России 24». Он добавил, что это связано с намерением укрепить оборону. ВСУ несут большие потери. Это приводит к необходимости восстанавливать целостность оборонительных позиций, заключил Пушилин. По сообщениям газеты Corriere della Sera, ВСУ отступают из Курской области, утратив значительную часть территорий. Украинские войска потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров, захваченных с 6 августа 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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