Пермячка Шатова намерена вернуться в квартиру, где был убит ее маленький сын

Жительница Перми Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве своего сына, намерена вернуться в квартиру, где она проживала вместе с ребенком и где было совершено преступление. Об этом Шатова заявила прокурору в ходе заседания, которое проходит в Пермском краевом суде, передает корреспондент URA.RU. На вопрос гособвинителя, где пермяка намерена проживать после отбытия наказания, Шатова назвала адрес своей квартиры в доме на улице Юрша.
«То есть вы намерены туда [в квартиру, где было совершено убийство] вернуться?» — уточнил прокурор у подсудимой. Шатова ответила на него утвердительно, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
В понедельник, 10 марта, в Пермском краевом суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Шатовой. Следствие считает пермячку виновной в убийстве сына (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следствия, в ночь на 12 июля 2024 года Шатова задушила мальчика, а затем нанесла ему более трех десятков ударов кухонным ножом.
После совершения преступления женщина положила тело сына в чемодан и выбросила на мусорку, где его обнаружил бездомный. Судебно-медицинская экспертиза признала Шатову вменяемой, но сама она на суде заявила, что не согласна с выводами судмедэкспертизы.
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