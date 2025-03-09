Главный каток Екатеринбурга закрыли

Главный каток Екатеринбурга на площади 1905 года закрыли во время мощного снегопада 10 марта. Об этом рассказали представители площадки в своем telegram-канале.
«Ледовый сезон подошел к концу. Это был масштабный и необычный проект для команды парка Маяковского — первый сезон нового лесного катка в центре города! Когда на лед вышли первые гости, мечта, которую мы воплощали шаг за шагом, стала реальностью», — следует из поста.
С момента открытия (21 декабря) каток посетило порядка 80 тысяч гостей, для которых провели 50 мастер-классов с мастерами спорта по фигурному катанию. На площадке также сделали одно предложение руки и сердца, еще три пары заключили брак прямо на льду.
Отныне каток напротив здания мэрии будет традиционным, однако организаторы в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию. Парковка на площади 1905 года вновь будет открыта для автолюбителей с 05:00 23 марта.
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