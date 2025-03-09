09 марта 2025

Главный каток Екатеринбурга закрыли

В Екатеринбурге 10 марта закрыли каток на площади 1905 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадку посетили около 80 тысяч человек
Площадку посетили около 80 тысяч человек Фото:

Главный каток Екатеринбурга на площади 1905 года закрыли во время мощного снегопада 10 марта. Об этом рассказали представители площадки в своем telegram-канале.

«Ледовый сезон подошел к концу. Это был масштабный и необычный проект для команды парка Маяковского — первый сезон нового лесного катка в центре города! Когда на лед вышли первые гости, мечта, которую мы воплощали шаг за шагом, стала реальностью», — следует из поста.

С момента открытия (21 декабря) каток посетило порядка 80 тысяч гостей, для которых провели 50 мастер-классов с мастерами спорта по фигурному катанию. На площадке также сделали одно предложение руки и сердца, еще три пары заключили брак прямо на льду.

Отныне каток напротив здания мэрии будет традиционным, однако организаторы в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию. Парковка на площади 1905 года вновь будет открыта для автолюбителей с 05:00 23 марта.

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Главный каток Екатеринбурга на площади 1905 года закрыли во время мощного снегопада 10 марта. Об этом рассказали представители площадки в своем telegram-канале. «Ледовый сезон подошел к концу. Это был масштабный и необычный проект для команды парка Маяковского — первый сезон нового лесного катка в центре города! Когда на лед вышли первые гости, мечта, которую мы воплощали шаг за шагом, стала реальностью», — следует из поста. С момента открытия (21 декабря) каток посетило порядка 80 тысяч гостей, для которых провели 50 мастер-классов с мастерами спорта по фигурному катанию. На площадке также сделали одно предложение руки и сердца, еще три пары заключили брак прямо на льду. Отныне каток напротив здания мэрии будет традиционным, однако организаторы в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию. Парковка на площади 1905 года вновь будет открыта для автолюбителей с 05:00 23 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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