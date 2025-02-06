Когда откроют парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге откроют 23 марта
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Парковку на Площади 1905 года закрыли для строительства ледового городка. Екатеринбург, площадь 1905 года
Парковку откроют с раннего утра Фото:

Площадь 1905 года в Екатеринбурге, где сейчас залит главный каток города, снова откроют для парковки автомобилей 23 марта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Демонтаж конструкций площадки будет произведен с 10 по 23 марта. Парковка на площади 1905 года вновь будет открыта для автолюбителей с 05:00 23 марта», — пояснили в горадминистрации. Каток будет принимать посетителей до 9 марта.

Каток на площади 1905 года впервые залили 21 декабря. Средняя посещаемость локации составляет порядка трех тысяч человек в день, а всего на ней побывали более 60 тысяч посетителей. Отныне каток напротив здания мэрии будет традиционным, однако организаторы в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию.

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Площадь 1905 года в Екатеринбурге, где сейчас залит главный каток города, снова откроют для парковки автомобилей 23 марта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Демонтаж конструкций площадки будет произведен с 10 по 23 марта. Парковка на площади 1905 года вновь будет открыта для автолюбителей с 05:00 23 марта», — пояснили в горадминистрации. Каток будет принимать посетителей до 9 марта. Каток на площади 1905 года впервые залили 21 декабря. Средняя посещаемость локации составляет порядка трех тысяч человек в день, а всего на ней побывали более 60 тысяч посетителей. Отныне каток напротив здания мэрии будет традиционным, однако организаторы в будущем намерены изменить уклон ледового покрытия и вынести фудкорт за территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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