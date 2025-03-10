Путин поручил разработать региональный стандарт соцпомощи бойцам СВО

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Владимир Путин поручил обобщить существующие практики поддержки участников СВО
Владимир Путин поручил обобщить существующие практики поддержки участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские регионы должны разработать единый стандарт социальной помощи участникам СВО и их семьям. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников СВО», — говорится в тексте поручения. Президент также распорядился, чтобы выплаты за погибших участникам СВО были предусмотрены для их совершеннолетних детей, а также для неусыновленных детей и братьев и сестер.

Сроки реализации поручений варьируются, но все они должны быть выполнены в ближайшие месяцы. Также Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий всем участникам СВО. 

В ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин обсудил новые меры поддержки участников СВО и их семей, предложив создать специальное направление в рамках программы социального контракта с увеличением финансирования. Он поддержал единый стандарт поддержки, разрабатываемый Госсоветом, и подчеркнул важность помощи семьям погибших военнослужащих, включая поддержку взрослых детей.

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Российские регионы должны разработать единый стандарт социальной помощи участникам СВО и их семьям. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников СВО», — говорится в тексте поручения. Президент также распорядился, чтобы выплаты за погибших участникам СВО были предусмотрены для их совершеннолетних детей, а также для неусыновленных детей и братьев и сестер. Сроки реализации поручений варьируются, но все они должны быть выполнены в ближайшие месяцы. Также Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий всем участникам СВО.  В ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин обсудил новые меры поддержки участников СВО и их семей, предложив создать специальное направление в рамках программы социального контракта с увеличением финансирования. Он поддержал единый стандарт поддержки, разрабатываемый Госсоветом, и подчеркнул важность помощи семьям погибших военнослужащих, включая поддержку взрослых детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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