Путин поручил разработать региональный стандарт соцпомощи бойцам СВО

Российские регионы должны разработать единый стандарт социальной помощи участникам СВО и их семьям. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников СВО», — говорится в тексте поручения. Президент также распорядился, чтобы выплаты за погибших участникам СВО были предусмотрены для их совершеннолетних детей, а также для неусыновленных детей и братьев и сестер.
Сроки реализации поручений варьируются, но все они должны быть выполнены в ближайшие месяцы. Также Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий всем участникам СВО.
В ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин обсудил новые меры поддержки участников СВО и их семей, предложив создать специальное направление в рамках программы социального контракта с увеличением финансирования. Он поддержал единый стандарт поддержки, разрабатываемый Госсоветом, и подчеркнул важность помощи семьям погибших военнослужащих, включая поддержку взрослых детей.
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