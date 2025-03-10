Компания из ХМАО частично выкупила ямальскую дорожную компанию

Ямальская дорожная компания «Уренгойдорстрой» частично перешла под контроль ДСК «Автобан», в состав которого входит «Ханты-Мансийскдорстрой». По данным СБИС, 32% акций Ямальской компании теперь находится в собственности «Автобана».
«32% в собственности „, — указывает информационная система. Также, по данным СБИС, 68% остается у директора Александра Рыскова, но эта доля находится в залоге у банка.
Получить комментарии от представителей компаний оперативно не удалось. В адрес пресс-служб предприятий направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию, ответы на момент публикации не поступили
«Уренгойдорстрой» имеет значительные подряды на Ямале. 10 лет назад компания строила трассу Сургут-Салехард, а теперь постоянно ремонтирует участки этой дороги и обеспечивает ее содержание. Интересно, что структуры «Автобана», стремящегося поглотить ямальскую компанию, уже несколько лет работают на этой проблемной трассе.
Ранее URA.RU рассказывало, что холдинг «Автобан» и входящая в него компания «Ханты-Мансийскдорстрой» обратилась в ФАС с ходатайством о покупке 100% акций подрядчика «Уренгойдорстрой». Соответствующее заявление было зарегистрировано ведомством 6 августа 2024 года.
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