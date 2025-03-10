Суд оправдал треш-стримера по обвинению в убийстве Мизулиной

Кировский районный суд Ярославля оправдал треш-стримера Аслана Дурдиева по обвинению в угрозах убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По другому обвинению в избиении человека Дурдиеву назначено пять месяцев исправительных работ.
«Признать невиновным... по эпизоду угрозы убийством», — огласила судья. Информацию об этом передает РИА «Новости».
По второму делу, Дурдиеву несмотря на изначальное обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, судья квалифицировала действия стримера как причинение легкого вреда здоровью. Дурдиев также был освобожден от отбывания назначенного ему наказания по причине истечения срока давности уголовного преследования.
Ранее Дурдиеву были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111) и угроза убийством (часть 1 статьи 119). Согласно материалам дела, 22 июня 2021 года в Ярославле Дурдиев в результате внезапно возникшего конфликта нанес тяжелые телесные повреждения 28-летнему жителю города, повлекшие за собой обезображивание лица потерпевшего.
Кроме того, обвиняемый в ночь на 13 февраля 2024 года в состоянии алкогольного опьянения во время онлайн-трансляции адресовал Мизулиной угрозы убийства, сопровождаемые использованием нецензурной лексики и оскорблениями. Прокуратура запросила для Дурдиева наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Сам блогер заявил, что оскорбления в свой адрес спровоцировала глава Лиги безопасного интернета.
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